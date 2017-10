Am Tag danach gab's Chips und Burger statt Müsli: Lothar Richthammer hatte am Sonntag Grund, sich etwa zu gönnen. Am Samstag hatte der Weidener Triathlet zum dritten Mal den Ironman Hawaii absolviert. Und zum ersten Mal lief es, wie er sich den Wettkampf während des Trainings ausgemalt hatte.

Dabei wäre für den Triathleten vom Laface-Team Weiden noch mehr drin als Platz 13 in seiner Altersklasse, gäbe es die erste Disziplin nicht. 1:28 Stunden für die 3,8 Kilometer im Pazifik waren in Ordnung. Der Rückstand auf die Spitze betrug dennoch bereits eine halbe Stunde. Dabei hatte Richthammer Glück, dass das Meer deutlich ruhiger war als an den Vortagen. "Aus Angst, in die Waschmaschine zu geraten, habe ich mich für den äußeren, längeren Weg entschieden." Als schwacher Schwimmer muss Richthammer zudem mehr Energie für "seinen Überlebenskampf " aufwenden. "Ich nehme mir fest vor, im Winter nun doch intensiver daran zu arbeiten", sagt der 58-Jährige.Bei den beiden anderen Disziplinen gehörte Richthammer auch auf Hawaii zu den Besten. Auf den 180 Radkilometern war er 5:28 Stunden unterwegs. "Die berüchtigten Mumuku-Winde hielten sich etwas zurück und machten nur in Teilabschnitten zu schaffen. Dafür war die Hitze heftiger."Das machte sich besonders auf der schattenlosen Marathon-Strecke bemerkbar. In 3:43 Stunden überholte er mehr als 20 Konkurrenten und lief in 10:50 Stunden ins Ziel. "Nach dem Motto 'aller guten Dinge sind drei' gelang mir beim dritten Start nach 1996 und 2014 meine schnellste Zeit und die beste Platzierung. So darf es gerne weitergehen, für Motivation ist gesorgt." Besonders auf der Laufstrecke haben die guten Wünsche von Freunden motiviert. So verlor er sein Ziel "Daylight-Finish" unter elf Stunden nie aus den Augen. In der Gesamtwertung landete Richthammer auf Platz 918.