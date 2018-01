"Die Erfolge hängen nicht von der Größe eines Vereins ab, sondern vom Zusammenhalt der Mitglieder", sagt Hans-Jürgen Gmeiner. Bei der Jahreshauptversammlung der Schützengilde "Wilhelm Tell" lobt der Vorsitzende des Vereinskartells Weiden-West die Treue der kleinen, aber feinen Traditionsgemeinschaft zum Kartell.

Knapp die Hälfte der 40 Mitglieder war in das Schützenheim bei der Waldgaststätte Strehl gekommen. Schützenmeisterin Marianne Richter berichtete von den zahlreichen Schießwettbewerben, die über das Jahr hinweg durchgeführt worden waren. Rege gefeiert hatten die Schützen ebenfalls: Kirwa-, Weihnachts- und Königsfeier sowie ein 60. und ein 90. Geburtstag. Die Einladungen und Gegenbesuche der befreundeten Schützengesellschaft "Freiheit Neunkirchen" seien stets ein Höhepunkt im Vereinsleben gewesen, sagte Richter.Für seine langjährigen Verdienste als Fahnenträger bekam Klaus Schmidt das Fahnenehrenzeichen in Gold. Die Neuwahlen unter der Leitung von Gauverbandsvertreter Karl Tusch und Stadtverbands-Ehrenpräsident Herbert Tischler bestätigten die bisherige Vorstandschaft erwartungsgemäß. Erste Schützenmeisterin Richter führt die "Tell-Schützen" weitere zwei Jahre. Zweiter Schützenmeister blieb Josef Höfner, dritter Schützenmeister Werner Ebenschwanger. Schriftführerin ist Michaela Richter, Kassier Roland Hüttinger. Die Kasse prüfen Sonja Schicker und Eva Höfner. Gerätewart bleibt Roy Luschnat. Als Beisitzer wurden Christa Luschnat und Werner Schicker bestimmt. Klaus Schmidt und Marianne Richter vertreten den Verein beim Kartell, Werner Schicker und Roy Luschnat beim Stadtverband für Leibesübungen.Tischler lobte die schönen Erfolge, die die Schützen beim Rundenfernwettkampf, bei den Vereinsmeisterschaften und bei diversen internen Wettkämpfen erzielten. Tusch überbrachte die Grüße des Oberpfälzer Gauverbands und appellierte an die "Tell-Schützen", der Dachorganisation treu zu bleiben.