Auch nach 30 Jahren schickt sie noch immer nichts so schnell auf die Matte: Die Judokas des FC Weiden-Ost feiern das Jubiläum ihrer Abteilung - und beweisen gleichzeitig, dass ihnen auch in Zukunft die Kraft nicht ausgehen dürfte.

Das Sommerfest des FC Weiden-Ost (wir berichteten) bildete den Rahmen: Die Judokas nutzten die Feier, um das 30-Jährige ihrer Abteilung zu begehen. Mit Vorführungen zeigten sie den Gästen ihre hervorragende Ausbildung, für die Lehrmeister Rudi Pieleck verantwortlich ist. Das hohe Niveau belegten dabei drei Schwarzgurtträger des Vereins. Umgekehrt zeigten auch die kleinsten Judokas, was sie bereits gelernt haben- und demonstrierten damit, dass die Abteilung noch viel in petto hat.Apropos erfolgreiche Trainingsarbeit: Nicht fehlen durften auch die hochdekorierten G-Judokas der Abteilung, die Sportler mit geistiger Behinderung. Ludwig Scharnagl etwa, seines Zeichen deutscher Meister in seiner Klasse. Oder Lukas Birner und Niklas Friedl, der ebenfalls etliche Titel für den FC Ost sammelte.Ebenfalls dabei war Selina Römisch, die bei den Special Olympics 2016 in Hannover eine Bronzemedaille für Verein und die Stadt erkämpfte. Alle vier gehen Woche für Woche bei verschiedenen Veranstaltungen wie deutsche oder bayerische Meisterschaften auf Reisen für den FC Weiden-Ost. Von der Abteilung könnte also auch die nächsten Jahre noch viel zu hören sein.