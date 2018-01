Die Judoka des TB Weiden sind immer für eine Top-Platzierung gut. Bei der "Bayerischen" der U18 stehen zwei Titel zu Buche.

Michelle Kleemann und Kevin Kaiser traten am Wochenende in der Halle des Rekordmeisters Abensberg zum ersten Mal in der U18 auf Landesebene an. Die beiden TB-Judoka konnten im Saisonverlauf in der neuen Altersklasse, die im Reglement der Erwachsenen ausgetragen wird, bereits überzeugen. Bei der Oberpfalzmeisterschaft und der "Nordbayerischen" landeten beide mit einem makellosen Ergebnis jeweils auf Platz eins.Umso erfreulicher war nun der erneute Erfolg bei den Landestitelkämpfen, da die TB-ler als einzige Kämpfer des Judobezirks Oberpfalz jeweils ungeschlagen bei der männlichen und weiblichen U18 den ersten Platz errangen. Mit diesem Ergebnis haben Kleemann und Kaiser die Fahrkarte für die süddeutsche Meisterschaft in Heilbronn gelöst.