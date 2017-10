Bei der bayerischen Meisterschaft der U15, die für die männliche Jugend in Eichstätt und für die weibliche Jugend in Moosburg ausgetragen wurde, erreichten die Judoka des TB Weiden hervorragende Ergebnisse. Kevin Kaiser gewann wie im Vorjahr die Bronzemedaille. Ebenfalls auf Platz drei kam Mark Nagiba, und dies in seiner ersten Wettkampfsaison. Mit am Start war auch Nikita Agranov, der aber nach einem Auftaktsieg und zwei Niederlagen ausschied. Michelle Kleemann holte sich Platz fünf. Damit sind drei TB-Judoka für die süddeutsche Meisterschaft qualifiziert. Von links: Kevin Kaiser, Mark Nagiba, Nikita Agranov, Michelle Kleemann. Bild: sob