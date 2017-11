Zum Abschlussturnier der Top-Ten-Rangliste des Judobezirks Oberpfalz in Neunburg vorm Wald zeigten sich die Nachwuchsjudoka des TB Weiden noch einmal in Topform. In der U10 holte sich Vinzent Pfab den ersten Platz in seiner Gruppe und den 5. Rang in der Top Ten. In der U12 erkämpften sich Dominik Dworzack und Felix Kaufmann den Gruppensieg und damit Platz drei und sieben in der Bezirksrangliste. Zwei weitere Goldmedaillen in der U15 erreichten Kevin Kaiser und Michelle Kleemann. Kaiser steht damit auf Platz eins im Judobezirk Oberpfalz und Kleemann auf Platz drei. Nikita Agranov erreichte Platz zwei in seiner Gruppe und somit Rang sieben in der Top Ten. Erstmals am Start war Jasmin Kleemann, die in ihrer Gruppe Bronze erkämpfte. Mark Nagiba, der in seiner Klasse Gold errang, punktete mit Rang zehn der Bestenwertung. Platz zwei und somit Rang vier in der Oberpfalz der U18 konnte Theresa Lutter für sich verbuchen. Ebenfalls in der höchsten Altersklasse startete Simon Lazar, der sich mit einem beeindruckendem Sieg über den amtierenden deutschen Meister Paul Neuberger aus Neutraubling den 7. Platz im Bezirk sicherte, während Christoph Dittrich mit einem weiteren Gruppensieg Rang sechs belegt. Bei den bayerischen Bodenkampfmeisterschaften in Schwabmünchen erkämpften sich Theresa Lutter (U18) und Alex Nagiba (Erwachsene/-73kg) jeweils die Goldmedaille und somit den Landestitel in ihren Wettkampfklassen. Bild: sbo