Weiden/Bayerisch Eisenstein. Da geht jeder Bergsteiger vor Ehrfurcht in die Knie: Maximilian Zeus stürmte am Samstag von Bayerisch Eisenstein auf den Gipfel des Großen Arbers. Für die knapp 14 Kilometer lange Strecke benötigte er nicht einmal eine Stunde (57:56 Minuten). Damit sicherte sich der junge Sportler aus Pirk (Kreis Neustadt/WN), der für die DJK Weiden startet, überraschend den Deutschen Meistertitel im Berglauf. Fast 800 Höhenmeter mussten die Läufer überwinden, ehe sie am Gipfel des Bayerwaldkönigs ankamen. Zweiter wurde Benedikt Hoffmann (TSG Heilbronn) mit der Zeit von 58:10 Minuten.

"Das ist ein Traum. Irgendwie kann ich das gar nicht begreifen", jubelte der 21-Jährige nach der Siegerehrung. "Irgendwie ist das nicht real." Er habe zwar schon zum Favoritenkreis gehört, aber dass es gleich klappt: "Damit konnte man wirklich nicht rechnen." Abwartend war Zeus ins Rennen gestartet. "Ich wollte schon schauen, was die anderen so machen, die ich nicht so gut kenne." Bei Kilometer sechs hatte sich der Pirker abgesetzt, bei Kilometer 10 lief der spätere Zweitplatzierte Hoffmann auf. 500 Meter vor dem Gipfel, als es richtig steil wurde, hängte Zeus Hoffmann ab. Die letzten Meter waren zum Genießen. Im Zielbereich warteten auch die Eltern von Zeus. Mit diesem Überraschungssieg rechtfertigte der junge Student einmal mehr seine Nominierung für die EM in Slowenien im Sommer.Daran dachte er am Samstagnachmittag aber noch nicht: "Jetzt wird erst mal gefeiert. Da wird sich schon was finden."