Fußball-Weltmeister zu sein, ist kein Dauerzustand. Und ein Ruhekissen bedeutet der Titelgewinn von 2014 schon gleich zweimal nicht. "Der deutsche Fußball ist in vielen Jahrgängen im internationalen Vergleich nicht mehr die Nummer eins", weiß Johannes Ederer und zählt auf: "England, Frankreich oder auch Portugal haben uns ein- oder sogar überholt. Wir müssen uns wieder auf die Hinterbeine stellen, um die Qualität bei der Ausbildung unseres Nachwuchses weiter auszubauen."Eine Aufgabe, der sich Ederer stellt. Seit gut einem Jahr ist der 28-Jährige aus Cham als Koordinator zuständig für die Stützpunkte des Deutschen Fußballbundes (DFB) in Ostbayern. Eine großflächige Region mit rund 1000 Fußballvereinen. Rund 800 Spieler in den Altersklassen U12 bis U15, davon 10 Prozent Mädchen, trainieren hier an 15 Stützpunkten. Meist mit dem Ziel Profifußball im Hinterkopf. 54 Stützpunkt- plus 25 Zusatztrainer arbeiten an der Zielvorgabe, die der DFB nach dem frustrierenden Vorrunden-Aus bei der EM 2000 für das ein Jahr später ins Leben gerufene Fördersystem formuliert hat. "Es darf kein Fußballtalent hierzulande durchs Raster fallen", wiederholt Ederer das Verbandsmantra.Den Raum Ostbayern sieht er diesbezüglich gut aufgestellt. Zwölf Jahre lang beackerte der jetzige Trainer des 1. FC Nürnberg, Michael Köllner, erfolgreich das Feld, ihm folgte Antonio di Salvo. Der Ex-Bayern-Spieler ist mittlerweile U21-Assistenzcoach und Ederer seit Dezember 2016 sein Nachfolger. "Ich telefoniere hin und wieder mit beiden", erzählt Ederer. Vor allem Köllner sei "genau im Bilde. Er hat eine hohe Fachkompetenz und weiß, was bei uns läuft."Und getan hat sich bei der Nachwuchsarbeit unter Federführung von Ederer eine ganze Menge. So wurde der Anteil der ostbayerischen Spieler in den einschlägigen Auswahlmannschaft binnen Jahresfrist deutlich gesteigert. Und auch die Zahl der Wechsel zu Profiklubs hat mit 47 Transfers in der Saison 2016/17 fast 50 Prozent höher gelegen als noch eine Spielzeit vorher. Bei den Regionalvergleichen zeigt die Formkurve zudem steil nach oben. "Da haben wir sehr gute Ergebnisse erzielt", freut sich der Sportwissenschaftler, der beim ASV Cham bereits Juniorenteams in der Bayern- und Landesliga trainiert hat. Und dort wie hier versucht Ederer, "Akzente zu setzen." Vor allem eine noch bessere Kommunikation zwischen Stützpunkten, Auswahltrainern, Vereinen und Profiklubs ist ihm ein Anliegen: "Wir sind hier auf einem guten Weg."Im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung hat der DFB mit Waldershof/Poppenreuth, Kümmersbruck/Theuern, Schwarzenfeld und Weiden vier Stützpunkte aufgebaut. Mit der Arbeit, die hier geleistet wird, ist Ederer "sehr zufrieden. Da sind wir ganz gut dabei." Die JFG Obere Vils habe zum Beispiel ihre C-Junioren bis in die Bayernliga hochgebracht. Und Weiden habe als Nachwuchsleistungszentrum des Bayerischen Fußballverbandes eine herausgehobene Stellung inne: "Das ist eines der besseren Nachwuchsleistungszentren in Bayern."Als Pluspunkte am Weidener Wasserwerk führt er unter anderem die Qualität der Trainer, die dezentralen Trainerkurse und die Kommunikation mit den umliegenden Vereinen an. "Ich habe den Eindruck, dass die Akzeptanz im Umland sehr hoch ist. Das ist nicht überall der Fall, wenn Talente von kleinen Vereinen an ein NLZ wechseln", weiß Ederer. Mittlerweile seien Weidener NLZ-Spieler nicht nur beim 1. FC Nürnberg oder bei der SpVgg Greuther Fürth auf dem Schirm. "Auch der FC Bayern ist regelmäßig mit Scouts vor Ort." Wünschenswert, so der Koordinator, wäre ein Kunstrasenplatz: "Als der in Cham gebaut wurde, war das wie ein Quantensprung."So kompetent die Ausbildung zu einem "guten Fußballer" in Ostbayern auch ist, kann Ederer aber keinen "Überflieger" versprechen. "Es gibt aktuell mehrere Talente bei uns, die hoch gehandelt werden", berichtet der Mann aus Cham. "Aber ob sich eines bis ganz nach oben durchsetzt, hängt von vielen Faktoren ab." Auch davon, ob die Trainingsinhalte greifen, die der DFB mittlerweile im Nachwuchsbereich vorgibt. "Physis, Schnelligkeit, Technik. Da haben junge Kicker in Deutschland Defizite", weiß Ederer. "Hier müssen wir an den Stützpunkten ansetzen." Damit es wieder mit dem Gewinn eines WM-Titels klappt.