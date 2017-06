Die U13-Junioren der SpVgg SV Weiden waren beim internationalen "Trofeo Valtenesi del Garda" am Gardasee erfolgreich. In der Gruppenphase setzten sich die Oberpfälzer gegen fünf Gegner durch. Das Auftaktspiel war ein deutsch-deutsches Duell gegen die JFG Holzwinkel aus dem Raum Augsburg. Am Ende sprang ein 1:1 heraus. Den 0:1-Rückstand glichen die Max-Reger-Städter durch Yannik Friedl aus.

Im zweiten Spiel gegen den österreichischen Vertreter ASKÖ Doppl-Hart feierte die Weidener U13 ein wahres Schützenfest. Yannik Friedl mit einem Dreierpack, Pascal Höcht, Julian Brandt, Lukas Bauer, Elias Zeitler, Luca Schatz und ein Eigentor brachten den 9:0-Erfolg. Auch im dritten und letzten Spiel des Tages gegen die ungarische Mannschaft Csömör siegten die Weidener ungefährdet mit 5:0. Der 7:1-Sieg gegen die Schweizer des FC Puplinge sicherte den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale. Im letzten Gruppenspiel ging es gegen die punktgleichen und ungeschlagenen Franzosen des AC Canton Vert und somit um die bessere Ausgangssituation für die anschließende K.-o.-Phase. In einer zähen Partie besorgten Lukas Bauer und Maximilian Hammerl einen souveränen Sieg. Und nach dem 4:0 gegen den Gastgeber ASD Valtenesi war der verdiente Finaleinzug perfekt. Dort wartete der tschechische Erstligist FC Vysocina Jihlava. Der Bayernliganachwuchs hatte zwar gute Chancen, musste aber eine 0:2-Niederlage einstecken.