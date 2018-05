Die Nachwuchsarbeit der SpVgg SV Weiden trägt Früchte. Mit Kevin Grünauer will sich ein weiteres Talent in den Vordergrund spielen.

Kevin Grünauer hat schon einiges investiert für seinen Traum, höherklassig Fußball zu spielen. Aktuell spielt der 16-Jährige bei der SpVgg SV Weiden in der U19-Mannschaft. Das bedeutet für den Stürmer, dass er bei den Pflichtspielen in der Landesliga Süd immer wieder drei Jahre älteren Akteuren gegenübersteht.Seit der letzten Saison ist er Bayern-Auswahlspieler und war schon in Oberhaching bei einigen Lehrgängen. Nun heißt es für den gebürtigen Erbendorfer, sich bei der inoffiziellen Süddeutschen Verbandsmeisterschaft der B-Junioren zu beweisen.Die U17-Talente des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) treten an diesem Wochenende beim Heinz-Herbert-Kreh-Turnier des Süddeutschen Fußball-Verbandes (SFV) an. Dabei stehen für den Förderkader um Verbandstrainer Engin Yanova an der Sportschule Grünberg (Hessen) vier Spiele auf dem Programm. Eröffnet wird das prestigeträchtige Turnier am Samstagvormittag mit der Partie Bayern gegen Titelverteidiger Württemberg (10 Uhr), am Nachmittag geht es gegen die Talente aus Baden (15 Uhr). Am In den Sonntag startet die BFV-Auswahl mit dem Duell gegen Südbaden (9.15 Uhr), zum Abschluss heißt der Gegner Hessen (11.15 Uhr)."Ich denke, wir sind gut vorbereitet. Die Jungs haben bei den bisherigen Lehrgängen gut mitgezogen und wir haben uns einige Spieloptionen zurecht gelegt", sagt Engin Yanova. "Alle sind sehr motiviert. Für die Jungs ist es schließlich auch eine Plattform, ihr Talent zu zeigen." Im Vorjahr schloss die BFV-Auswahl das Heinz-Herbert-Kreh-Turnier hinter Württemberg als Zweiter ab.Kevin Grünauer will sich in Grünberg natürlich von seiner besten Seite zeigen. Seine aktuelle Position ist entweder die Außenbahn oder die Sturmzentrale. "Für mich ist es in Weiden einfach perfekt", sagt er über das Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg SV. "Mein Ziel ist es, mich weiterzuentwickeln und es so hoch wie möglich zu schaffen." Drei Jahre lang spielte er bereits in den jüngeren Juniorenteams des 1. FC Nürnberg. "Es war toll, in einem Bundesliga-Leistungszentrum zu trainieren und zu spielen", sagt der 16-Jährige. Danach zog es ihn aber wieder zurück zur SpVgg SV. Unter Trainer Andreas Scheler hat das Talent in der laufenden Saison einen Sprung nach vorne gemacht. Wie groß dieser ist, will er beim U17-Vergleichsturnier zeigen.