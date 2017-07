Die U15- und U13-Junioren ermittelten erstmals ihren Kreismeister in zwei Endspielen. Bei der U15 gewann die SG Rothenstadt/Pirk beide Spiele gegen die SG Kemnath/Kastl/Waldeck (3:0 und 3:2) und sicherte sich erstmals den Kreismeistertitel. Dagegen entschied bei der U13 das Neunmeterschießen über die Titelvergabe. Es standen sich die JFG Herzogstadt Sulzbach-Rosenberg und der FC Weiden-Ost gegenüber. Jede der beiden Mannschaften gewann ihr Heimspiel knapp (3:2 und 1:0), so dass am Ende die Spieler zum Neunmeterschießen antreten mussten. Hier setzte sich die JFG deutlich mit 4:1 durch. Die beiden Kreismeister nehmen ihr Aufstiegsrecht zur BOL nicht wahr, so dass jeweils die unterlegene Mannschaft aufsteigen wird.