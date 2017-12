Toller Erfolg für die U12 der SpVgg SV Weiden: Beim NLZ-Cup in Speichersdorf gewinnt sie das Turnier und schlägt dabei im Finale das Nachwuchsteam eines Bundesligisten.

Weiden/Speichersdorf. Die Mannschaft von Trainer Carsten Schultes zeigte beim NLZ-Cup in der Sportarena Speichersdorf starke Leistungen. Auf dem Weg ins Finale räumte sie zunächst den 1. FC Nürnberg zur Seite (3:2), um dann im Endspiel auch über Red Bull Leipzig die Oberhand zu behalten (3:1).Insgesamt traten acht Mannschaften in der Altersklasse U12 an. Durch die Rundumbande entwickelten sich schnelle Spiele. In der Gruppe A trafen die Schwarz-Blauen auf die SG Quelle Fürth, den SV Burgweinting und den 1. FC Nürnberg. Mit einem verdienten 2:0-Auftaktsieg gegen Fürth startete der Gastgeber optimal ins Turnier. Im zweiten Gruppenspiel musste man sich trotz eines deutlichen Chancenplus mit einem 0:0 gegen Burgweinting begnügen.Vor dem finalen Gruppenspiel gegen den 1. FCN war klar, dass ein Sieg zum Erreichen des Finales notwendig war. Nach dem frühen Rückstand sorgte Jane Lautner mit einem Doppelschlag für die 2:1-Führung. Nach dem erneuten Ausgleich der Franken war es Homam Mahmoud, der wenige Sekunden vor dem Spielende mit einem Lupfer den Siegtreffer erzielte. In der Gruppe B setzte sich erwartungsgemäß RB Leipzig vor dem ASV Cham, dem 1. SC Feucht und dem Lokalmatador SG Kirchenlaibach/Seybothenreuth durch.Das Finale gegen Leipzig begann unglücklich. Mit der ersten Aktion gingen die Sachsen mit 1:0 in Führung. Die Weidener U12 kam danach aber immer besser in die Partie und es entwickelte sich ein Finalspiel auf Augenhöhe. Homam Mahmoud gelangen zwei Tore zur 2:1-Führung. Als drei Minuten vor der Schlusssirene Josef Fenzl das dritte Tor gelang, war das Finale entschieden.Endstand bei der U12: 1. SpVgg SV Weiden, 2. RB Leipzig, 3. ASV Cham, 4. 1. FC Nürnberg, 5. 1. SC Feucht, 6. FC Burgweinting, 7. SG Kirchenlaibach/Seybothenreuth, 8. SG Quelle Fürth.Die U17-Mannschaften hatten am Freitag die Turnierserie rund um den NLZ-Cup, die die SpVgg SV Weiden in der Sportarena Speichersdorf abhielt, eröffnet. Aufgrund der kurzfristigen Absage der SG Quelle Fürth einigten sich die fünf verbleibenden Mannschaften auf den Modus "Jeden gegen Jeden" mit Hin- und Rückspiel. Durch die Rundumbande entwickelten sich schnelle und torreiche Spiele. Einige Partien waren bis zum Schlusspfiff hart umkämpft.Im Laufe des Turniers wurde deutlich, dass den Gesamtsieg das schwarze Team der SpVgg SV Weiden und der SK Lauf unter sich ausmachen. Durch das 1:1 gegen die JFG Region Luisenburg mussten die Weidener den Gästen den 1. Platz überlassen. Ein kleiner Trost: Den besten Spieler und zugleich den erfolgreichsten Torschützen mit 15 Treffern stellte die SpVgg SV mit Lucas Reis.Teilnehmer bei diesem Turnier waren: SK Lauf, JFG Region Luisenburg, FC Coburg, SpVgg SV Weiden (blau) und SpVgg SV Weiden (schwarz).