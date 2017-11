Kein Sieg, stattdessen ein Remis und zwei empfindliche Niederlagen - das Wochenende stand für die Nachwuchsfußballer der SpVgg SV Weiden unter keinem guten Stern. Vor allem die Leistung der B-Junioren gibt zu Diskussionen Anlass.

U15 Bayernliga Nord: SpVgg SV Weiden - SpVgg Bayreuth 1:3 (0:0).Die Schwarz-Blauen begannen im Kellerduell engagiert. Der Gegner stand tief und lauerte auf Konter. Es ergaben sich jedoch kaum Torchancen. Die beste auf Weidener Seite hatte Wilhelm Nawroth kurz vor dem Halbzeitpfiff, jedoch ging sein Schuss am Tor vorbei. Nach dem Seitenwechsel erzielte Jona Hofbauer nach einem Pass von Simon Seitz die verdiente Führung (37.). Danach gab Bayreuth seine defensive Einstellung auf und kam acht Minuten später zum Ausgleich. Während die Gastgeber den Faden verloren, kam Bayreuth besser in die Partie. Mit einem Distanzschuss und einem abgefälschten Schuss drehten die Oberfranken die Partie und gewannen mit 3:1. Der Gästesieg ging in Ordnung, da Bayreuth in der 2. Halbzeit aggressiver und zielstrebiger nach vorne spielte.U17 Landesliga Nord: SpVgg SV Weiden - Würzburger FV 1:6 (1:2).Trotz einer 1:0-Führung und einer ordentlichen Leistung in den ersten 20 Minuten gerieten die Weidener unter die Räder. Unterm Strich lieferte man gegen den Tabellennachbarn eine desolate Leistung ab. Auch das Fehlen einiger Stammspieler kann keine Entschuldigung sein. Trainer Björn Engelmann bemängelte die taktischen Mängel, das fehlende Zweikampfverhalten und die mangelnde Einstellung einiger Akteure, die mit den Prinzipien eines NLZ nicht zu vereinbaren sei. Damit ist die U17 mitten im Abstiegskampf angekommen. Nach dieser "Leistung" sind laut Engelmann personelle Konsequenzen, sowohl im Spielerkader als auch im Trainerbereich, nicht mehr ausgeschlossen.A-Junioren Landesliga Süd: TSV Kareth - SpVgg SV Weiden 1:1 (1:0).Die Gäste beherrschten den Gegner in fast allen Belangen und erarbeiteten sich gute Chancen. Dennoch ging man mit einem 0:1-Rückstand in die Pause. Aus spitzem Winkel wurde der Ball von einem TSV-Angreifer mustergültig im Tor untergebracht. In Halbzeit zwei erhöhte die SpVgg den Druck. Jonas Feder traf zum Ausgleich. Zu mehr reichte es aber nicht mehr. Für Weiden waren es zwei verschenkte Punkte.