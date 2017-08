Kaderplanung des 1. EV Weiden in finaler Phase

Die Kaderplanung der Blue Devils Weiden geht endgültig in die finale Phase, auch Stürmer Marco Pronath hat seinen Vertrag verlängert. Der 24-Jährige, der bereits von 2011 bis 2015 das Weidener Trikot getragen hatte, war während der vergangenen Saison wieder in die nördliche Oberpfalz zurückgekehrt.

Als 17-jähriges Talent war Pronath 2011 aus dem Nachwuchs des EV Regensburg nach Weiden gewechselt. Inzwischen hat der gebürtige Amberger 175 Partien für die Blue Devils bestritten, dabei 27 Tore erzielt und 22 Vorlagen geliefert. Mit zunehmendem Alter steigen auch die Erwartungen an den 24-Jährigen. Teammanager Christian Meiler: "Marco hat alle Möglichkeiten, seine Rolle im Team zu finden. Er hat in Schönheide bereits Führungsarbeit geleistet und soll das auch bei uns tun."Nach der Saison 2014/15 hatte sich Pronath zunächst den Höchstadt Alligators in der Bayernliga und danach dem EHV Schönheide (Oberliga Süd) angeschlossen. Für den Linksschützen steht nun die sechste Saison für die Blue Devils vor der Tür.