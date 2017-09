Kampfkunst für Kinder

Unter der Leitung von Trainern des Karate-Dojo "Kara Weiden" konnten 23 Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 14 Jahren in die Sportart Karate schnuppern. Das Angebot des Ferienprogramms des Stadtjugendringes und des Karatevereins umfasste drei Trainingseinheiten, bei denen die Kinder in Grundtechniken eingewiesen wurden. Später wandten sie das Erlernte mit Trainingspartnern an und probierten damit die ersten Übungen der Selbstverteidigung aus. Die Teilnehmer mussten sich gut konzentrieren und konnten bei einer Vorführung den Eltern demonstrieren, was sie in dieser kurzen Zeit gelernt hatten. Nach den Ferien können interessierte Jungen und Mädchen beim Karate-Dojo weitertrainieren. Trainingszeiten sind immer montags und mittwochs in der Hans-Schelter-Schule. Info: www.karate-weiden.de.