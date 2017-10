Bei der 1. Spartan Fight Night fliegen am Samstag Fäuste und Beine. Es geht um sportliches Prestige, einen nationalen Titel - aber auch um einen guten Zweck.

Die Kampfsportnacht steht unter dem Motto "Kämpfen gegen Kinderkrebs". Der Veranstalter, die Kampfsportschule "Spartan Team", wird einen Teil der Einnahmen an den Weidener Verein der Kinderkrebshilfe spenden. Es könnte eine schöne Summe zusammenkommen, denn Konstantin Ladigin erwartet "ein volles Haus" in der Weidener Realschulsporthalle. "Wir rechnen mit 400 bis 500 Zuschauern", sagt der Trainer des Spartan Teams.Das Programm steht: Wiegen, Ärztecheck, Trainerbesprechung - dies alles geht bereits am Nachmittag über die Bühne. Einlass für das Publikum ist um 17 Uhr, Wettkampfbeginn gegen 18.30 Uhr.Im extra aufgebauten Ring werden im Verlauf des Abends elf Kämpfe ausgetragen. Die meisten finden im K-1 statt. K-1 ist ein Kampfsport-Regelwerk mit dem Ziel, Kämpfer aus verschiedenen Disziplinen sinnvoll gegeneinander antreten zu lassen. "Es wird aber auch zwei Kämpfe im Mixed Martial Arts und einen im Muray Thai geben", betont Ladigin.Neun Kämpfer stellt das Spartan Team selbst, drei kommen aus dem benachbarten Amberg. Auch das weibliche Geschlecht steht seinen Mann: Rebecca Eginger (Weiden) und Alexandra Fahrmer (Amberg) treffen in einem Frauenkampf mit Schienbeinschoner aufeinander.Im Mittelpunkt des Abends steht jedoch der Fight um eine deutsche Meisterschaft. Der 29-jährige Marcel Krommer (Weiden) will sich den vakanten Titel im K-1 in der Gewichtsklasse bis 63,5 Kilogramm holen. "Marcel trainiert seit Monaten auf diesen Augenblick hin", sagt Ladigin. Krommers Gegner ist Markus Schäfer aus Zwickau, ein ehemaliger Boxer. "Schwer zu sagen, wer Favorit ist", meint Ladigin. Schäfer sei ein "aggressiver Kämpfer, der ständig nach vorne marschiert." Krommer dagegen setze vor allem auf Kicks und seine Ausdauer. "In fünf Runden kann alles passieren", sagt Ladigin über die Chancen seines Schützlings.Karten für die 1. Spartan Fight Night gibt es bei den Vorverkaufsstellen im City Fit Weiden (Ringstraße 3 -5) oder Inkaholix Tattoo Studio Neustadt (Raiffeisenplatz 4) zum Preis von 15 Euro. Karten an der Abendkasse kosten 20 Euro.