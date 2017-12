(zer) Kampfsportler José Callejon ist von den internationalen deutschen Meisterschaften in Leinfelden bei Stuttgart mit zwei Titelgewinnen zurückgekehrt. An der von der Internationalen Sport Karate & Kickboxing Association (ISKA) abgehaltenen Veranstaltung nahmen nicht nur zahlreiche Top-Kämpfer aus Deutschland teil. Auch aus dem Ausland waren viele Teilnehmer angereist.

Callejon dominierte in seiner Alters- und Gewichtsklasse sowohl im Kickboxen als auch im K1 und belegte hier jeweils den ersten Platz. Damit verteidigte der in Mantel lebende Callejon seine im Vorjahr errungene Titel erfolgreich. Es sind nicht die ersten sportlichen Lorbeeren, die er heuer errungen hat. Von der ISKA-Weltmeisterschaft in Athen kam er mit zwei Silbermedaillen zurück.Das nächste Großereignis hat Callejon bereits im Terminkalender fest notiert. Am 17. Februar 2018 startet er bei der Mettler-Fight-Night mit Lowkicks. Hier geht es um die Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Callejon betreibt Kampfsport seit rund zwölf Jahren und leitet die Kampfsportschule "Champions Club".