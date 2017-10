Den Keglern des SKC Gut Holz SpVgg Weiden bietet sich am Samstag (15 Uhr) auf eigener Bahn die große Chance, sich mit einem Heimsieg über den SKC Nibelungen Lorsch II zunächst einmal aus der Gefahrenzone abzusetzen. Nach der überzeugenden Vorstellung gegen Liedolsheim müsste es schon außer der Reihe zugehen, wenn die Weidener nicht zwei weitere Punkte auf ihrem Konto verbuchen könnten.

Nach dem doch etwas holprigen Saisonstart in das Spieljahr 2017/18 scheinen die Weidener Kegler jetzt doch die Kurve gekriegt zu haben. Gegen Liedholsheim wurde am vergangenen Samstag nicht nur ein deutlicher 6:2-Sieg eingefahren, mit 3577 Holz spielten die Weidener auch ein für Zweitligaverhältnisse absolutes Spitzenergebnis. Die Grundlage dafür wurde mit einem Abräumergebnis von 1310 Holz gelegt, eine Marke, von der sogar mancher Erstligist nur träumen kann. Erst einmal in der Vereinsgeschichte, am 4. Oktober 2015 gegen Viktoria Fürth, übertrafen die Weidener mit damals 1301 Holz die magische 1300er-Grenze. Damit dürfte klar sein, dass die Gut-Holz-Kegler am Samstag selbstbewusst den Gast vom Rhein am "Wasserwerk" empfangen werden.Das Spiel am Samstag wird das fünfte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften sein. In Lorsch gab es mit 1:7 und 3:5 für Weiden nichts zu erben; in Weiden gingen die Lorscher Gäste aber zweimal völlig leer aus. 8:0 für Weiden hieß es jedes Mal. Mit einem Sieg würde der Gastgeber nach Punkten mit Lorsch gleichziehen. Klar, dass die Weidener am Grundsatz "Never change a winning team" festhalten und die zuletzt so überzeugende Formation mit Michael Gesierich, Stefan Heitzer, Markus Schanderl, Thomas Immer, Thomas Schmidt und David Junek aufbieten.