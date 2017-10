Der TSV Großbardorf erwies sich für die Zweitligakegler des SKC Gut Holz SpVgg Weiden als eine Nummer zu groß. Mit 6:2 (3469:3349) besiegten die Unterfranken den Gast aus der Oberpfalz und führen jetzt alleine die Tabelle der 2. Kegler-Bundesliga an. Weiden liegt gemeinsam mit dem Aufsteiger Liedolsheim noch ohne Punkt am Tabellenende.

Mit einer auf zwei Positionen veränderten Mannschaft, für Michael Gesierich und Martin Fürst spielten Stefan Schmucker und Thomas Schmidt, trat Weiden in Großbardorf an. Obwohl auch Markus Schanderl verhalten begonnen hatte, nahmen die Gastgeber nach 60 Schub bereits eine Auswechslung vor und brachten für Marco Schmitt Rene Wagner. Trotzdem holte Schanderl ungefährdet mit 4:0-Satzpukten bei 554:515 Holz den Mannschaftspunkt. Im Paralleldurchgang ließ Pascal Schneider Stefan Schmucker aber keine Chance. Beim Zwischenstand von 1:1 und einer Führung der Gastgeber mit 38 Kegelpunkten ging es in die Mittelpaarungen, in denen das Spiel entschieden wurde. Christian Helmerich dominierte mit 3:1 (630:580) gegen Stefan Heitzer. Die Weichen auf einen Heimsieg stellte aber Andy Behr, der eine 2:0-Führung des Weideners David Junek auf den Bahnen drei und vier nicht nur egalisierte, sondern aus dem Rückstand von acht Holz einen Vorsprung von elf Holz machte. Damit lagen die Hausherren vor den Schlusspaarungen mit 3:1 Mannschafts- und 99 Kegelpunkten praktisch uneinholbar vorne, was für Thomas Immer und Thomas Schmidt einer unlösbaren Aufgabe gleichkam. Beide erkämpften sich gegen ihre Gegner nach Satzpunkten jeweils ein 2:2, an der Niederlage konnten sie aber nichts ändern.EinzelergebnisseMarco Schmitt/Rene Wagner - Markus Schanderl: (107:120, 141:151, 137:145, 130:138) 515:554 - Satzpunkte 0:4 - Mannschaftspunkte: 0:1; Pascal Schneider - Stefan Schmucker: (157:129, 158:125, 146:157, 155:128) 616:539 - 3:1 - 1:1; Christian Helmerich - Stefan Heitzer: (154:150, 145:160, 157:138, 174:132) 630:580 - 3:1 - 2:1; Andy Behr - David Junek: (129:135, 134:136, 138:125, 151:145) 552:541 - 2:2 - 3:1; Patrick Ortloff - Thomas Immer: (150:137, 138:142, 118:143, 141:133) 547:555 - 2:2 - 3:2; Thorsten Frank- Thomas Schmidt: (151:152, 172:147, 141:144, 145:137) 609:580 - 2:2 - 4:2. Kegelpunkte: 3469:3349 - Voll: 2285:2199 - Abräumen: 1184:1150 - Satzpunkte: 12:12 - Mannschaftspunkte: 6:2