Luhe-Wildenau. Im letzten Vorbereitungsspiel vor Saisonbeginn musste sich der Kegel-Zweitbundesligist SC Luhe-Wildenau beim Landesligisten 1. SKC Floß mit einem unter dem Strich sogar glücklichen 4:4 (3293:3294) zufriedengeben. Am Ende fehlte den Gastgebern ein einziger Kegelpunkt, um als Sieger die Bahn zu verlassen.

Mit dem Sieg über Fabian Volkmer sorgte Gert Erben in der Anfangspaarung - Ivan Bosko musste sich Bernd Volkmer knapp geschlagen geben - für einen unentschiedenen Zwischenstand. Im Mitteldurchgang baute der gastgebende Landesligist den Rückstand bei den Kegelpunkten auf 53 Holz ab, zog nach Mannschaftspunkten aber auf 3:1 davon.Entschieden wurde die Begegnung im Schlussdurchgang. Ein überragend agierender Horst Dilling zeigte Manuel Klier mit 4:0-Satzpunkten und 603:504 Holz deutlich die Grenzen auf. Dass es am Ende aber doch nur zu einem Unentschieden reichte, dafür sorgte Patrick Fickenscher. Er holte gegen Martin Volkmer mit 3:1-Satzpunkten nicht nur einen weiteren Mannschaftspunkt zum 4:2-Zwischenstand, sondern rettete mit 579:532 Holz - zuvor hatte Horst Dilling gegen Manuel Klier 99 Zähler gutgemacht - ein Holz ins Ziel.Damit sprang für den Zweitligisten wenigstens noch ein Unentschieden heraus. Zum Saisonstart am kommenden Wochenende in Erlangen sollte man das Glück aber nicht noch einmal herausfordern.EinzelergebnisseBernd Volkmer - Ivan Bosko: (157:135, 136:143, 132:149, 145:133) 570:560 - Satzpunkte: 2:2 - Mannschaftspunkte: 1:0;Fabian Volkmer - Gert Erben: (112:142, 128:139, 146:123, 98:156) 484:560 - 1:3 - 1:1;Robert Rosenkranz - Michael Grünwald: (139:124, 132:134, 152:150, 131:142) 554:550 - 2:2 - 2:1;Andreas Stahl - Manuel Kessler: (128:132, 132:145, 146:132, 144:132) 550:541 - 2:2 - 3:1;Horst Dilling - Manuel Klier: (156:117, 150:124, 161:143, 136:120) 603:504 - 4:0 - 4:1;Martin Volkmer - Patrick Fickenscher: (130:152, 125:151, 141:133, 136:143) 532:579 - 1:3 - 2:4;Kegelpunkte: 3293:3294 - Voll: 2141:2191 - Abräumen: 1152:1102 - Satzpunkte: 12:12 - Mannschaftspunkte: 4:4.