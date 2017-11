Um die Leistungsstärke beim Nachwuchs ist es beim SKV Weiden und Umgebung nicht schlecht bestellt. Das zeigen die Ergebnisse der Kreismeisterschaft. Vor allem eine Altersklasse tut sich hervor.

Anna Hanauer siegt erneut

Stefan Wirth überragend

Da es in der Endphase der Saison bei den Keglern von den Terminen her immer sehr eng ist, wurden die Kreismeisterschaften 2018 der Jugend bereits am vergangen Wochenende in der Max-Reger-Halle ausgetragen. Die Ergebnisse waren teilweise hervorragend, besonders bei der U18.Bei den Mädchen U14 folgte Laura Kummer ihrer Schwester Celina (beide SC Luhe Wildenau), die im Vorjahr gewonnen hatte, ganz oben auf das Treppchen. Mit 927 Kegel (Vorlauf 467/Endlauf 460) holte sie sich die Goldmedaille. Für die Vorjahreszweite Lea Wirnitzer (SC Luhe-Wildenau) reichte es mit 916 Kegel (485/431) erneut zur Vizemeisterschaft. Dritte wurde Hanna Wiesneth (SKC Freihung) mit 868 Kegel (438/431). Zudem haben sich für die Bezirksmeisterschaft qualifiziert: Diana Karpenko, Jenny Tschursch (beide SKC Freihung), Jana Reifenberger (SKC Speinshart) und Leonie Kraus (GH Wernberg).Spannend bis zum Schluss war es bei der Jugend U14 männlich. Mit 1001 Kegel (Vorlauf 484/Endlauf 517) sicherte sich Tobias Hilburger (GH Altenstadt/Voh) den Titel. Sein Vereinskamerad Tobias Gilch, der Vorlaufbeste, konnte seinen Vorsprung nicht halten und wurde mit 1000 Kegel (508/492) Zweiter. Andreas Kastner (SV Kulmain) landete mit 927 Holz (441/496) auf dem Bronzeplatz. Zur Bezirksmeisterschaften fahren außerdem Fabian Bauer, Jonas Bäuml (beide SV Kulmain), Florian Hilburger (GH Altenstadt/Voh) und Nico Hantschel (SC Luhe-Wildenau).Mit der hervorragenden Gesamtholzzahl von 1070 (Vorlauf 553/Endlauf 517) verteidigte Vorjahressiegerin Anna Hanauer (AN Waidhaus) ihren Titel bei der U18 weiblich. Den 2. Platz erspielte sich Anna-Lena Hörl (SKC Freihung) mit 1012 Kegel (489/523). Den dritten Platz erkämpfte sich Theresa Hanauer (AN Waidhaus) mit 1001 Kegel (501/500). Auch Jessica Müller (GH Löschwitz/978) löste die Fahrkarte zur Bezirksmeisterschaft.In hervorragender Form präsentierte sich Vorjahressieger Stefan Wirt (GH Pressath) bei der U18 männlich. Mit 591 Kegel im Endlauf verteidigte er mit gesamt 1087 Holz seinen Titel. Julian Kraus (GH Wernberg) belegte mit 1051 Holz (Vorlauf 490/Endlauf 561) den Silberplatz. Mit Bronze wurde Marcel Reifenberger (SKC Speinshart), der 963 Kegel (463/500) spielte, belohnt. Johannes Schrödl (BW Moosbach) schaffte ebenfalls den Sprung zur Bezirksmeisterschaft.Das Geschwisterpaar Kilian und Theresa Geitner (beide GH Wernberg) gingen bei der U10 an den Start. Mit 637 Kegel (Vorlauf 300/ Endlauf 337) bezwang Kilian seine Schwester Theresa, die 606 Kegel (306/300) spielte, nur knapp.