Die Zweitliga-Kegler des SKC Gut Holz SpVgg Weiden und des SC Luhe-Wildenau sind am Samstag (14 Uhr) im DKBC-Pokalwettbewerb im Einsatz. Während die Weidener beim Bayernligisten Baur Burgkunstadt antreten müssen, hat der SC Luhe-Wildenau den Erstligisten KRC Kipfenberg zu Gast.

Der DKBC-Pokal ist ein Wettbewerb, in dem sich die Weidener Kegler in der Vergangenheit immer recht wohl gefühlt haben. Vor zwei Jahren - in der vergangenen Saison fiel der Pokalwettbewerb aus - drang man bis in die Finalrunde vor und belegte am Ende den vierten Platz. Ob es heuer auch so weit geht, wird sich zeigen. Auf den Weg dorthin gilt es, erst einmal die Hürde Baur Burgkunstadt zu nehmen.Der Tabellendritte der Bayernliga rechnet sich gegen die Gäste aus Weiden aber einiges aus. Im Vorjahr musste man in der Bayernliga knapp dem SC Luhe-Wildenau den Meistertitel überlassen. Entscheidend dafür war die "Heimschwäche", denn von den 18 eingefahrenen Punkten wurden nur acht daheim, aber zehn auswärts geholt. Die Bahnen im "Russischen Hof" sind den Gästen aus der Oberpfalz aber nicht unbekannt. In der Saison 2014/15 trat die damalige 2. Mannschaft dort schon an und musste sich dem späteren Landesligameister Burgkunstadt mit 3185:3159 Holz denkbar knapp geschlagen geben. Michael Gesierich, Stefan Heitzer, Thomas Immer und Markus Schanderl waren damals schon dabei. Gemeinsam mit David Junek, Dennis Greupner und dem zuletzt im Regionalligateam der Weidener überzeugenden Simon Wilde will man die Hürde bei den Oberfranken erfolgreich nehmen.Der Zweitligaaufsteiger SC Luhe-Wildenau geht heuer erstmals im DKBC-Pokal an den Start. Mit dem KRC Kipfenberg erwartet er auf den Bahnen im "Michael-Höhbauer-Stadion" einen Erstligisten, der im Vorjahr als Tabellenfünfter abschloss. Bei den "runderneuerten" Gästen aus dem Altmühltal spielten sich mit dem U23-Nationalspieler Andreas Bayer (Neumarkt), Fabian Lange (Altmünchen) und Michael Niefnecker (Eichstätt) gleich drei Neuzugänge ins Team. Nach einem glücklichen Heimauftakt gegen Nibelungen Lorsch, der 7:1-Endstand entsprach in keinster Weise dem tatsächlichen Spielverlauf, gab es für die Kipfenberger beim Spitzenteam in Staffelstein eine deutliche Niederlage. Die Pokal-Begegnung in Oberwildenau soll den Gästen verlorengegangenes Selbstvertrauen zurückbringen.Das gilt aber auch für die SC-Kegler, denen das Glück in der für sie als Aufsteiger neuen 2. Bundesliga bislang auch nicht besonders hold war. Mit einer soliden Leistung gegen den klar favorisierten Erstligisten will man sich den nötigen Schwung für das in einer Woche anstehende wichtige Zweitliga-Heimspiel gegen Schweinfurt holen. Daniel Wutz steht urlaubsbedingt nicht zur Verfügung. Für ihn kehrt Gert Erben ins Team zurück. Ivan Bosko, Michael Grünwald, Patrick Fickenscher, Manuel Kessler, Manuel Klier und Manfred Ziegler komplettieren das SC-Team.