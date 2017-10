Im Oberpfalzderby der Kegler-Regionalliga muss der SKC Gut Holz SpVgg Weiden II am Samstag um 16.30 Uhr beim ASV Neumarkt II antreten. Gemessen an den letzten beiden Spielen scheint der Anfangselan verflogen zu sein. Ob nun ausgerechnet in Neumarkt die Wende gelingt, das dürfte eher fraglich sein, denn die ASV-Zweitligareserve führt als Aufsteiger mit 7:1 Punkten die Tabelle an. Dass Thomas Schmidt mittlerweile in das Weidener Zweitligateam aufgerückt ist, stellt für die "Zweite" eine erhebliche Schwächung dar. Wenn Tobias Lobinger und Stefan Schmucker ihr Ergebnis von Schwabach bestätigen können und Dennis Greupner, Manfred Thorenz, Simon Wilde und Marco Gesierich noch eine Schippe drauflegen, dann hat man in Neumarkt noch nicht verloren.