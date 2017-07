Für das Abenteuer 2. Kegler-Bundesliga holt sich der SC Luhe-Wildenau einen ganz erfahrenen Spieler ins Boot. Und der kommt ausgerechnet von einem künftigen Ligakonkurrenten.

Der in Keglerkreisen in der Region weithin bekannte Gert Erben verlässt den SKC Gut Holz SpVgg Weiden und schließt sich dem Aufsteiger aus Oberwildenau an.Für "Macher" Michael Grünwald eine ganz wichtige Personalentscheidung, denn von Erbens reichhaltigem Erfahrungsschatz sollen vor allem die jungen Spieler im Zweitligateam profitieren. Dass sich für die der Druck zusätzlich erhöht, ist angesichts der bekanntermaßen ehrgeizigen Einstellung des SC-Neuzugangs ein gewünschter Nebeneffekt.Nach zuletzt acht Jahren am Weidener "Wasserwerk" sucht der 59-jährige Erben nochmals eine neue Herausforderung. Seine Erstligaerfahrung aus Weiden und Hirschau will er dabei in die Waagschale werfen, die 2. Bundesliga kennt er zudem in- und auswendig. In seiner fast 40-jährigen Laufbahn als Sportkegler hat er in seinen Clubs am Gewinn von nicht weniger als 18 Meistertiteln mitgewirkt. Er war mehrfacher Bezirks- und Bayerischer Meister, Dritter im Einzel bei der "Deutschen" und Deutscher Meister mit der Mannschaft. Die freundschaftlichen Kontakte zu SC-Mannschaftskapitän Michael Grünwald, mit dem er schon zusammen in der Bundesliga spielte, haben ihn zum SC Luhe-Wildenau geführt, bei dem er alles daransetzen wird, um den Ligaerhalt zu schaffen. Bei persönlichen Bestleistungen von 634 Holz (120er Spiel) und 1089 (200er Spiel) wird Gert Erben beim Sportclub nicht nur eine wichtige Säule im Kampf um den Klassenerhalt, sondern auch ein nicht minder wichtiger Motivator für seine jungen Teamkameraden werden.