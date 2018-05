Sprint und Tandem sind noch junge Disziplinen im Kegelsport. Aktive des SKV Weiden und Umgebung können auf Bezirksebene Erfolge melden.

Weiden/Regensburg. Bei den Bezirksmeisterschaften in den Disziplinen Tandem Mixed International und Sprint männlich gab es für den SKV Weiden zwei Titel. Im Sprint sicherte sich Sebastian Fröhlich (SV Kulmain) den ersten Platz. Roswitha Wolf und Martin Hofmann (beide Klosterkegler Speinshart) wurden Tandem-Bezirksmeister.Das Achtelfinale gewannen Wolf/Hofmann knapp gegen Edeltraud Schumer/Andreas Wachs (Kehlheim) mit 1:1 Satzpunkten und 251:248 Kegel. Im Viertelfinale bezwangen sie Anna-Lisa Lippert/Uwe Rupprecht (Amberg) mit 2:0 und 286:258. Auch das Halbfinale wurde mit 2:0 (277:243) klar gewonnen. Im Finale gegen Nicole Grassl/Gerhard Reithner (Cham) ging es eng zu. Am Ende reichte es mit 1:1 und dem Sieg im Sudden Victory (12:10 Kegel) zum Titelgewinn.Im Sprint-Finale bezwang der Kulmainer Sebastian Fröhlich seinen Kontrahenten Michael Effler vom SKV Kelheim mit 1:1 und 24:16 Kegel im Sudden Victory. Außer im Achtelfinale, in dem Fröhlich Armin Kopf (SKV Kehlheim) mit 2:0 besiegte, wurden alle Runden im Sudden Victory entschieden. Im Viertelfinale gewann Fröhlich mit 1:1 und 22:17 gegen Dominik Benaburger (TuS Hirschau). Dessen Vereinskamerad Jürgen Rauch musste sich im Halbfinale mit 1:1 und 16:20 beugen. Erfreulich für den SKV Weiden: Christian Grötsch (Blau-Weiß Moosbach) und Jürgen Rauch (SV Kulmain) belegten die Plätze drei und vier.Im Sprint der Damen sicherte sich Magdalena Bäumler (Blau-Weiß Moosbach) den dritten Platz. Mit 2:0 gewann sie im Achtelfinale gegen Verena Lier (SC Eschenbach). Nach 1:1 setzte sie sich im Sudden Victory (19:16) gegen Anna-Lisa Lippert (ASV Fronberg) durch. Im Halbfinale unterlag sie mit 0:2 gegen Susanne Hackl (TuS Schnaittenbach). Im Spiel um den Bronze behielt Bäumler im Sudden Victory (18:10) gegen Natascha Wunderlich (ASV Fronberg) die Oberhand.