Der SKC Gut Holz SpVgg Weiden ist wie befürchtet mit einer Niederlage in die neue Zweitligasaison gestartet. Beim Vorjahresvizemeister SKC Viktoria Bamberg II mussten sich die Weidener Kegler mit 1:7 bei 3466:3308-Holz beugen.

Die gastgebende Bundesligareserve der Oberfranken war für die Kegler aus der Oberpfalz erwartungsgemäß eine Nummer zu groß. In dem für die Weidener ungewohnten Spiel über sechs Bahnen hielten die Gäste zwar anfänglich noch mit, wurden dann aber deutlich in die Schranken verwiesen. Bamberg bot den vom Bundesligadritten Staffelstein nach Bamberg geholten rumänischen WM-Kegler Cosmin Craciun auf, der den Gästen bereits in der ersten Hälfte der Begegnung alle Hoffnungen raubte. Der 700er-Kegler kam zwar nur auf für ihn mittelmäßige 593 Holz, holte aber gegen Michael Gesierich den vorentscheidenden dritten Mannschaftspunkt. Nach Satzpunkten 0:2 hinten liegend, spielte er auf Bahn drei mit dem 48. Wurf einen Neuner, kam damit nochmals in die Vollen und verbuchte letztendlich mit 154:148 Holz den Punkt. Anschließend zeigte er mit 161:125-Holz Gesierich, was eine Harke ist und Bamberg lag bei 54 Holz Vorsprung in der Zwischenwertung schon 5:1 vorne.In der zweiten Hälfte der Begegnung mühten sich die Gäste zwar redlich, waren aber chancenlos. Vor allem der Weidener tschechische Neuzugang Martin Fürst, immerhin Ex-Nationalspieler seines Landes, blieb mit 519 Holz deutlich hinter den Erwartungen zurück. Aber auch bei seinem Landsmann David Junek ist mit 545 Holz noch reichlich Luft nach oben.Für Weiden heißt es jetzt am kommenden Wochenende daheim gegen Schweinfurt verlorenen Boden wieder gut zu machen.EinzelergebnisseTobias Rückner - Markus Schander: (141:141, 142:150, 158:133, 145:153) 586:577 - Satzpunkte: 1,5:2,5 - Mannschaftspunkte: 0:1; Florian Seiler - David Junek: (137:133, 137:130, 156:138, 135:144) 565:545 - 3:1 - 1:1; Cosmin Craciun - Michael Gesierich: (149:161, 129:134, 154:148, 161:125) 593:568 - 2:2 - 2:1; Christopher Wittke - Stefan Schmucker: (157:149, 135:133, 152:133, 145:140) 589:555 - 4:0 - 3:1; Thomas Müller - Martin Fürst: (144:141, 165:121, 134:127, 134:130) 577:519 - 4:0 - 4:1; André Roos - Thomas Immer: (147:145, 143:126, 132:134, 134:139) 556:544 - 2:2 - 5:1;Kegelpunkte: 3466:3308 - Voll: 2298:2204 - Abräumen: 1168:1104 - Satzpunkte: 16,5:7,5 - Mannschaftspunkte: 7:1