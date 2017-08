Kein Wort zum Sport mit Thomas Aigner

Wo möchten Sie gerne leben?

Entweder in der Oberpfalz oder auf einer der Kanarischen Inseln. Dort habe ich während meines Studiums ein Auslandssemester verbracht, deshalb mein besonderer Bezug zu den Kanaren.Was sind Ihre persönlichen Stärken?Das müssten Sie meine Mutter fragen.Was war Ihr größter Fehler?Da sind einige in der engeren Auswahl.Wer wollten Sie als Kind sein?Bayern-Torwart Oliver Kahn, auch wenn ich nie Fußball gespielt habe.Was war Ihr schlimmster/bester Schulstreich?Ich war immer ein vorbildlicher Schüler.Mit welchem Promi würden Sie gerne mal einen Kaffee trinken?Christoph Maria Herbst (deutscher Schauspieler).Welchen Satz hassen Sie am meisten?Wenn wir das vorher gewusst hätten ...Was haben Sie sich von Ihrem ersten Gehalt/Ihrer ersten Siegprämie gekauft?Wahrscheinlich ein kaltes, isotonisches Getränk.Bei welcher Nachspeise können Sie einfach nicht widerstehen?Leider bei sehr vielen. Vor allem Eis in allen Variationen.Welche Fernsehsendung ist für Sie Pflicht, bei welcher schalten Sie sofort weg?Pflicht sind Sportübertragungen. Mit allen anderen Formaten kann ich nichts anfangen.Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung?Je nach Jahreszeit sehr unterschiedlich, aber auf jeden Fall draußen. Schwimmen und Radfahren stehen ganz oben auf der Liste.Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich ...... beim Champions-League-Finale 1999 in der 89. Minute ausschalten.