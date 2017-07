(kzr) Von der diesjährigen "Iska World Championship" in Athen brachte José Callejon für seinen "Champions Club Weiden" zwei Silbermedaillen mit nach Hause. Er kämpfte sich bei den Weltmeisterschaften bis ins Finale und holte zwei Medaillen in den Kategorien "Kickboxen" und "K1".

José Callejon kommt aus der Sportart Karate, die er beim Turnerbund ausübte. Zum Kickboxen kam er vor Jahren durch seinen Trainer Roland Dabinovci. Als dieser nach Belgien ging, war es für Callejon wichtig, diese Sportart weiter zu betreiben. Als Heizungsbaumeister, hat er seinen Betrieb in der Oskar-von-Miller-Straße. Im ersten Stock baute er um und legte mit Matten eine große Trainingsfläche aus. Beim "Champions Club Weiden" trainieren derzeit 35 Mitglieder bis zu drei Mal in der Woche unter dem Motto: "Kick dich fit".Nachdem Callejon im Vorjahr den deutschen Titel geholt hatte und zugleich internationaler deutscher Meister geworden war, legte er heuer im Januar den 1. Dan ab. Zudem bestand er den Trainerschein B im Kickboxen und K1. Nun gelang ihm ein besonderer Erfolg in Athen.Acht Kämpfe überstand er erfolgreich und schaffte den Einzug ins Finale, und dies sowohl im Kickboxen als auch K1. Beide Male war ein Pole der Gegner, gegen den Callejon jeweils nach Punkten verlor. Dabei musste der Weidener nie auf die Matte. "Das war für mich sehr wichtig", sagte der Kampfsportler. "Ich freue mich über die Silbermedaillen."