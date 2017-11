Der Abstieg aus der ersten Liga ist längst verdaut: Die Weidener Wasserballer gaben schon in der vergangenen Saison den Ton in der zweiten Liga an. Da ist ganz klar, wie die Zielsetzung aussieht.

Auftakt in Friedberg Weiden. (prg) Am Samstag beginnt für die Weidener Wasserballer auch endlich der Liga-Alltag. Die Weidener reisen als Favoriten nach Hessen, um die erste Punkte der laufenden Runde beim VfB Friedberg zu erzielen.



Für den ersten Rundengegner der Weidener ist es auch die erste Saisonbegegnung, somit ist die Verfassung der Mannschaft schlecht zu beurteilen. Rein nach den Ergebnissen der vergangenen Saison dürfte der Titelverteidiger beim Zehnten der Vorsaison Favorit sein. Doch unterschätzt werden die Gastgeber nicht. "Wir haben in der letzten Saison Punkte gelassen, wo man es nicht erwartet hätte, obwohl wir keine Mannschaft unterschätzt haben. Dies ist eine Erfahrung, die uns helfen sollte, in der laufenden Runde noch konzentrierter zu spielen", sagt Trainer Thomas Aigner. "Und nochmal: Es wird sicherlich leichtere Spiele für uns geben, aber keine Selbstläufer."



Wie es aussieht, werden die Weidener diesmal auf alle Akteure zurückgreifen können. Stammtorhüter Matthias Kreiner befindet sich am Anfang seines Studiums in München. Vergangenes Wochenende war er nicht dabei. Jetzt soll er wieder, gemeinsam mit Center Jakob Ströll, die Mannschaft vervollständigen. Am Samstag, 2. Dezember spielen die Weidener dann schon ihr letztes Ligaspiel in diesem Jahr. Zu Gast ist dann der SV Bietigheim.

Endlich geht es auch in der Liga los: Die Wasserballer des SV Weiden starten am Samstag mit dem Spiel beim VfB Friedberg in die Zweitliga-Saison. Im Interview spricht Trainer Thomas Aigner über Ziele und den ganz normalen Stress.Thomas Aigner: Wir sollten eigentlich schon am 11. November beginnen, aber dann waren wir im Pokal so erfolgreich und sind überraschend weitergekommen und mussten da spielen. Deswegen geht es jetzt erst am Samstag los.Auf dem Papier scheint die Aufgabe sehr leicht. Aber die sind sehr heimstark. In der vergangenen Saison konnten wir dort nur knapp gewinnen. Es gibt einfachere Aufgaben zum Saisonauftakt.Aufgehört hat eigentlich keiner. Torwart Matthias Kreiner studiert in München, kann hier kaum trainieren. Cedric Zupfer ist aus Esslingen zurück, er hat dort erste Liga gespielt. Er ist ein guter Spieler, hat einen guten Schuss und ist eine Verstärkung.Schwierig zu sagen. Zuletzt war vielleicht die Konzentration im Abschluss nicht so da. Da waren wir etwas nachlässig. Und in der Verteidigung machen wir auch noch immer wieder Fehler.Ja, das sind wir. Wir wollen ganz klar die Liga gewinnen. Die Teams aus München, Frankfurt und Würzburg sind auch stark, aber wir wollen Meister werden.Also, erst einmal müssen wir Erster werden, das wird schwer genug. Man kann auch noch nicht sagen, was dann ist, wenn es soweit wäre. Aber klar ist auch, man braucht ein Ziel.Das stimmt schon, aber ich kriege von den Wasserballern schon Unterstützung. Gerhard Wodarz macht viel, auch mein Vorgänger Andreas Jahn. Zudem hilft Irek Luczak. Wir teilen uns da auch ein bisschen auf. Wenn ich mal nicht kann, springen sie gerne ein.