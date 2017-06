Die Rollactiv-Baskets des Behinderten- und Vitalsportverein (BVS) Weiden holten sich souverän den Turniersieg beim Internationalen RSC-Tirol-Cup 2017.

Harter Einsatz

Verstärkt durch den aus der zweiten Mannschaft aufgestiegenen und mittlerweile im Landeskader spielenden Jochen Oswald sowie dem Center-Neuzugang aus Italien, Francesco Giacometti und der ehemaligen Nationalspielerin Gesche Schünemann, reisten die Rollstuhl-Basketballer aus Weiden zum Turnier nach Österreich.Das Team hat in dieser Formation schon etliche Trainingseinheiten absolviert, aber noch kein Punktspiel bestritten. Trotzdem war das erklärte Ziel der Turniersieg. Schon in der Vorrunde gewannen die Weidener klar gegen Salzburg und Vorarlberg und avisierten dadurch zum Turnierfavoriten.Das anstehende Platzierungsspiel gegen Trento gewannen die Rollactiv-Baskets ungefährdet und deutlich, auch wenn die Italiener es oft mit sehr hartem Einsatz zu verhindern versuchten.Im Finale trafen die Weidener wieder auf die Salzburger, die sich über den Platzierungsspiele ebenso fürs Finale qualifizierten hatten. Für dieses Spiel besser eingestellt konnten die Österreicher in den Anfangsminuten den Oberpfälzern besser Paroli bieten.Im Spielverlauf waren die Salzburger allerdings deutlich unterlegen. Sie konnte dem Tempo, der individuellen Überlegenheit sowie der taktischen Ausrichten der Oberpfälzer nichts entgegensetzen. Am Ende standen ein deutlicher 40:18-Sieg und damit der Gewinn des Turniers.