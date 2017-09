Erfolgreiches Wochenende für die Young Blue Devils: Die Knaben und die Jugend sind mit Siegen in die neue Bayernliga-Saison gestartet. Und auch die Bundesliga-Schüler feierten den ersten Sieg.

U14: Knaben-Bayernliga1. EV Weiden - EHC Straubing 6:5 (2:2, 1:1, 3:2) Tore/Assists: Vinzens 5/0, Schönberger 1/0, Grillmeier 0/2, Gulau 0/1, Preßl 0/1, Rupprecht 0/1, Pata 0/1Die Knaben des 1. EV Weiden rangen den DEL-Nachwuchs aus Straubing in einem ausgeglichenen Spiel mit 6:5 nieder. Die Führung wechselte ständig, erst zwei Minuten vor Schluss fiel mit dem 6:4 für Weiden die Vorentscheidung. Straubing verkürzte zwar noch, doch die Young Devils brachten den Sieg über die Zeit. Überragender Akteur war der fünffache Torschütze Paul Vinzens. Das soll aber die geschlossene Mannschaftsleistung nicht schmälern.U16: Schüler-Bundesliga1. EV Weiden - EHC 80 Nürnberg 2:4 (1:1, 0:1, 1:2) Tore/Assists: Maschke 1/0, Stachowski 1/0, Hrusa 0/1, Raß 0/1, Dressel 0/1EHC 80 Nürnberg - 1. EV Weiden 2:5 (2:2, 0:1, 0:2) Tore/Assists: Cerny 1/1, Raß 1/1, Maschke 1/0, Schultes 1/0, Geiger 1/0, A. Klein 0/1, K. Klein 0/1Beim ersten Vergleich am Samstag war der Gast in einem ausgeglichenen Spiel die glücklichere Mannschaft. Das Plus der Nürnberger war die Chancenverwertung. Außerdem wirkten sie frischer. Mit etwas Glück und mehr Cleverness wäre aber ein Punktgewinn möglich gewesen.Anders die Situation am Sonntag: Voll konzentriert gingen die Weidener zur Sache und je länger das Spiel dauerte, umso sicherer wurde ihr Spiel. So blieben auch die Tore nicht aus und die Young Blue Devils nahmen hochverdient die Punkte mit nach Hause. Mit dem ersten Bundesliga-Sieg in dieser Saison wurde ein Fehlstart vermieden.U19: Jugend-BayernligaWanderers Germering - EV Weiden 3:4 n.P. (2:0, 0:2, 1:1, 0:1) Tore/Assists: Zellner 2/1, Lehner 1/0, Lindmeier 1/0 (Penalty), Wallner 0/2, Voigt 0/1, Kroschinski 0/1Die Young Blue Devils hätten eigentlich gewarnt sein müssen, nachdem Germering am Abend zuvor Vorjahresmeister Landsberg mit 6:2 bezwungen hatte. Trotz drückender Überlegenheit wurden die Gäste zweimal ausgekontert und lagen nach 20 Minuten mit 0:2 zurück. Die Weidener hielten das Tempo weiter hoch und die Oberbayern wussten sich meist nur mit Fouls zu helfen. Die Überzahlspiele wurden zum 2:2- Ausgleich genutzt. Im letzten Drittel gingen die Oberpfälzer in Führung, doch Germering schaffte noch den Ausgleich. Im Penaltyschießen behielten die Young Blue Devils die Oberhand und sicherten sich damit zumindest zwei Punkte.