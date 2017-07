Sie gaben noch einmal alles, bevor sie nun in eine kleine Trainingspause gehen. Die Schwimmer des SV Weiden kehrten mit ordentlich Edelmetall aus dem Regensburger Westbad zurück.

Regensburg ist ein gutes Pflaster für die Schwimmer des SV Weiden: Fünf bayerische Meistertitel holten sich die Nordoberpfälzer bei den Wettbewerben im Westbad.Einmal mehr zeigte Nele Knutti auf den Brust-Strecken ihre außerordentlichen Qualitäten. "Klar, ich bin schon sehr zufrieden mit den Ergebnissen", sagte die bald 14-jährige Nabburgerin über ihre Titel über die 50- und 100-Meter-Brust sowie über Silber über die 200 Meter in der Jahrgangsstufe 2003. "Die Zeiten lagen nur leicht über meinen persönlichen Bestzeiten", merkte sie noch an. Über die 50 Meter Brust siegte sie in 35,63 Sekunden, über die 100 Meter Brust in 1:15,34 Minuten. Die Zeit von 2:46,95 Minuten brachte Silber über die 200 Meter Brust.Zudem wurde Knutti Sechste über 50 Meter Freistil und 13. über die 200 Meter Lagen. "Jetzt geht es erst einmal in eine kleine Pause", freut sich die junge Sportlerin auf ein bisschen Durchschnaufen.Den goldenen Doppelpack nahm auch Adriana Korda für den SV Weiden aus Regensburg mit nach Hause. Sie siegte in der Jahrgangsstufe 2007 über die 100 Meter und 200 Meter Brust. Die junge Schwimmerin hat sich ebenfalls auf die Disziplin Brustschwimmen spezialisiert und macht ständig Fortschritte. Über die 100 Meter siegte sie in der Zeit von 1:33,19 Minuten, über die 200 Meter in 3:21,89 Minuten.Und auch der junge Alexander Engel wusste im Regensburger Westbad zu überzeugen. In der Jahrgangsstufe 2004 siegte der Weidener SV-Schwimmer über die 50-Meter-Freistil-Strecke. Er brauchte dafür 27,43 Sekunden. Und über die 100 Meter Freistil (1:00,33) gab es für Engel Silber obendrauf.