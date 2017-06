Die Trainerfrage bei der SpVgg SV Weiden ist geklärt. Mit Stefan Fink springt ein am Wasserwerk guter Bekannter in die Bresche. Ihm zur Seite stehen die bisherigen Juniorentrainer Martin Schuster und Matthias Winter.

Zehn Tage vor dem Trainingsauftakt (18. Juni) hat der Fußball-Bayernligist das Geheimnis gelüftet. Nachfolger von Franz Koller, der sich nach erfolgreicher Nichtabstiegs-Misson kurzfristig zum SV Neukirchen Hl. Blut verabschiedet hat (wir berichteten), wird Stefan Fink – allerdings nicht im Solo. „Wir setzen auf ein Trainerteam mit Stefan als Cheftrainer. Er hat die Mütze auf“, sagte SpVgg-SV-Sportvorstand Philipp Kaufmann bei einer Pressekonferenz am Donnerstagabend. „Ich glaube, wir haben damit eine sehr gute Lösung gefunden.“Und eine, die Stallgeruch hat: Der 56-jährige Fink hat seit jeher eine enge Bande zu den Schwarz-Blauen. In den Achtziger Jahren trug Fink in der Bayernliga selbst das SpVgg-Trikot und war einer der Leistungsträger in der Bayern- und Landesliga. Nach der Insolvenz 2010 half er unter anderem als Jugendvorstand mit, den Traditionsverein wieder in geordnete Bahnen zu bringen. Als Trainer hat Fink bei seinem Heimatverein SV Sorghof (BOL-Aufstieg) und beim damaligen Landesligisten FC Amberg (2007/08) Erfahrungen gesammelt. Bis 2016 war der Sorghofer knapp drei Jahre lang Coach beim SV Hahnbach. Der B-Schein-Inhaber führte Hahnbach in die Bezirksliga.„Weiden und ich sind ja schon immer in Kontakt. Ich habe, als das Angebot kam, aber zwei Nächte darüber geschlafen“, gab Fink zu. „Ich nehme die Herausforderung, die vielen jungen Spieler zu entwickeln, gerne an. Aber alleine hätte ich es nicht gemacht. Wir wollen gemeinsam diesen Weg gehen.“Fink kann bei seiner neuen Aufgabe auf mehrere Assistenztrainer bauen. Martin Schuster (bisher Landesliga-U19) und Matthias Winter (Bayernliga-U15) werden den neuen Chefcoach umfassend unterstützen. Hinzu kommt Jürgen Pankoff-Sosnowski als Torwarttrainer. „Alleine ist die Arbeit gar nicht zu schaffen“, betonte Fink. „Wir werden als Team arbeiten. Wenn Entscheidungen zu treffen sind, dann ist das aber letztlich meine Aufgabe.“ Und Kaufmann unterstrich: „Wir haben großes Vertrauen in diese Konstruktion. Unser Ziel für kommende Saison ist alleine der Klassenerhalt. Alles darüber nehmen wir wohlwollend zur Kenntnis.“Bei der Pressekonferenz gab der Bayernligist weitere personelle Veränderungen bekannt. Aktuell weist der Kader für die 1. und 2. Mannschaft 29 Spieler auf. Wie bereits gemeldet, wechseln Andreas Schimmerer (29) und Martin Bächer (30) ans Wasserwerk. Schimmerer kommt als offensiver Mittelfeldspieler vom Landesligisten SV Etzenricht, Bächer war über Jahre hinweg in der Innenverteidigung des SV Mitterteich (Landesliga) eine feste Größe. Zuvor hatten die Weidener bereits Florian Rupprecht (SpVgg Bayern Hof) sowie Andreas Graml und Michael Busch (beide FC Amberg) neu verpflichtet.Auch zwei Leistungsträger bleiben an Bord. Thomas Wildenauer (26) und Christoph Hegenbart (31) werden weiterhin die Fußballschuhe für die SpVgg SV schnüren. Nicht mehr für den Bayernligisten spielen hingegen Lukas Hudec (zum TSV Detag Wernberg), Ibrahim Devrilen (zum SV Etzenricht), Alexander Jobst (Ziel unbekannt) sowie Tobias Plößner (halbes Jahr Auszeit). Bereits bekannt war der Abgang von Ralph Egeter, Andreas Wendl und Thomas Schneider (alle DJK Ammerthal).„Unsere Kaderplanung ist noch nicht abgeschlossen“, betonte Kaufmann. „Wenn jetzt jemand hinzukommt, muss er aber eine Verstärkung sein.“ Handlungsbedarf sieht Fink in der Innenverteidigung und im Offensivbereich: „Da könnte ich mir noch etwas vorstellen.“ Allerdings ist die Handlungsfähigkeit der SpVgg SV auf dem Transfermarkt eingeschränkt. „Wir haben für den Kader rund 30 000 Euro weniger zur Verfügung als in der letzten Saison“, gab Kaufmann zu bedenken.