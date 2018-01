Sie sind die wahren Helden des Sports. Sie stürzen sich auf schmalen Brettern ein Gelände hinunter, in dem ein Normalsterblicher schon kraxeln muss. Sie stecken in einem hauchdünnen Anzug, nur geschützt von einem Rückenprotektor, bei Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h. Alle, die am Samstag ins Ziel kamen, sind Sieger. Und trotzdem steht Thomas Dreßen, der (Be-)Sieger der Streif 2018, über allen, nicht nur, weil er Erster wurde.

In den Speed-Disziplinen fuhren die Deutschen lange fast schon bemitleidenswert hinterher. Die meisten deutschen Alpinen finanzieren sich, von Felix Neureuther mal abgesehen, meist immer noch auch über staatliche Institutionen wie Zoll, Polizei und Bundeswehr, um ihren Sport professionell betreiben zu können. Gegner sind aber millionenschwere Stars. In Österreich und der Schweiz sind die Abfahrer ganz oben in der Sportler-Hierarchie zu finden, nicht nur im Wintersport. Leute wie Marcel Hirscher, Matthias Mayer oder Beat Feuz verdienen mehr als gutes Geld. Die Budgets, die die Verbände der Nachbarländer für Training und das ganze Drumherum zur Verfügung haben, sind ganz andere als beim Deutschen Skiverband. Und doch hat der DSV in all den Jahren des Frusts nicht nachgelassen, beharrlich auf Männer wie Dreßen oder Andreas Sander gewartet.Viele sprechen jetzt beim Dreßen-Sieg auf der Streif von einer Sensation. Es war wohl eher ein Wunder.