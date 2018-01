Das war nach einem abermals lethargischen Auftritt zu erwarten: Nach der 0:2-Pleite gegen den 1. FC Köln setzt der Hamburger SV (mal wieder) auf einen neuen Trainer. Bernd Hollerbach, ehemaliger Würzburger Erfolgstrainer, wird der 15. (!!) Übungsleiter in der Hansestadt in den letzten zehn Jahren. Kontinuität, die Basis dauerhaften Erfolgs, sieht wahrlich anders aus. Stete Wechsel auf der Trainerbank, munter variierende Spielphilosophien sowie eine planlos zusammengestellte Ansammlung vielleicht sogar talentierter Spieler-Individuen verleihen dem HSV seit Jahren das Image eines untrainierbaren Chaos-Clubs. Trotz mehrerer lebenserhaltender Finanzspritzen von Mäzen Klaus-Michael Kühne gelang es nicht, sich in sichere sportliche Gewässer zu manövrieren - der HSV ist seit Jahren Stammgast im Abstiegskampf der Bundesliga. Bislang zog der "Dino" meist mit mehr Glück als Verstand den Kopf aus der Schlinge. Bewundernswert wie leidensfähig sich die HSV-Fans Jahr für Jahr diesem Treiben hingeben - biedere Darbietungen auf dem Spielfeld und offen ausgetragene Machtkämpfe in der Führungsetage. Der HSV gehört in die Bundesliga, die Weltstadt Hamburg sehnt sich nach sportlichen Aushängeschildern. Aber für den HSV wird es Zeit für eine grundlegende Restaurierung von Kopf bis Fuß - in Liga zwei.