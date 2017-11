Greifswald. Nationale Titelkämpfe im Classic Bankdrücken, also ohne unterstützendes Equipment - für die einen der Höhepunkt des Sportjahres, für die anderen eine Pflichtaufgabe, um die notwendigen internationalen Qualifikationen für das kommende Jahr zu absolvieren. Mit dieser unterschiedlichen Erwartungshaltung traten die Heber des KSC II Amberg an, um die jeweiligen Aufgaben zu erledigen.

Als Titelverteidiger der Altersklasse M1 startete Wolfgang Zimmermann aus Weiden in der Gewichtsklasse -120 kg,. Neben dem Vizemeister des Vorjahres, Silvio Salomo vom AC Amberg, rechneten sich auch Petar Antic aus Giessen und Ronny Reimling von den Sportfreunden Stöckigt Chancen auf den Sieg aus. In Runde eins lieferte die Konkurrenz unisono 195 kg ab, während Zimmermann mit 197.5 kg die Führung übernahm. Die Steigerung auf 202.5 kg schaffte dann nur noch Salomo. Der Konter des KSC-lers folgte mit 205 kg umgehend.Nun verlangten alle Konkurrenten 207.5 kg für Runde drei, scheiterten aber ausnahmslos an der gewaltigen Last. Damit gelang Wolfgang Zimmermann die erfolgreiche Titelverteidigung. Da machte es nichts, dass der letzte Versuch mit neuer deutscher Rekordlast von 208 kg knapp zu schwer war.Außerdem gab es für den KSC Amberg II folgende Podestplatzierungen: Altersklasse M3: 1. Platz Hans-Jürgen Ehrt (-93 kg), 2. Arthur Hirner (-83 kg). Aktive -74 kg: 1. Patrick Schiffner. Damen Master 2: 1. Gabi Hirner (-57 kg).Für alle Medaillen-Gewinner des KSC II Amberg ist die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Helsinki im April 2018 wahr geworden.