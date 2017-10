Der KSP (Kraftdreikampf, Strongman, Powerlifting) Weiden war bei der süddeutschen Meisterschaft im Bankdrücken und Kreuzheben erfolgreich. In Oberasbach startete Georg Weiß in der "Open"-Klasse der Männer bis 90 kg im Bankdrücken. Bereits im ersten Versuch erzielte der Weidener 150 Kilogramm, was den Titelgewinn bedeutete. Die restlichen Versuche waren ungültig. Für Thomas Schimana war es der erste Wettkampf überhaupt. Er ging in der "Masters 2"-Klasse bis 100 Kilogramm im Kreuzheben an den Start. Dabei kam der Schirmitzer auf die neue persönliche Bestleistung von 240 Kilogramm und holte sich damit den süddeutschen Titel.