Historisches am Wochenende in der Kreisklasse Ost: Die SpVgg Pirk läuft letztmals auf der schmucken Sportanlage an der Hülsmann-Allee auf. Dann dreht Vorsitzender Josef Schiesl den Schlüssel um und übergibt ihn an die Constantia-Folien. Nach mehr als einem halben Jahrhundert ist die Sportanlage dann Geschichte und die möchte die SpVgg mit einem Heimsieg gegen den SV Waldau abschließen. Es ist davon auszugehen, dass sich die drei Führungsteams DJK Neustadt/WN (35), TuS Schnaittenbach (33) und TSV Pleystein (30) zum Rückrundenauftakt nicht in die Suppe spucken lassen. Hinten ist die Ehenfeld/Hirschauer-Vereinigung weg vom Fenster und wenn der FSV Waldthurn nicht bald Nägel mit Köpfen macht, dann kann er sich über die Winterpause schon mal die Fahrstrecken in der A-Klasse ansehen.

FC Weiden-Ost II Sa. 14.00 SV Altenstadt/Voh.Mit einem leidenschaftlichen Auftritt bezwangen die jungen Ostler den daheim eigentlich unbesiegbaren SV Störnstein. "An der Chancenverwertung müssen wir noch arbeiten, aber wir sind auf einem guten Weg", stellt Coach Martin Oppitz fest. Da sich langsam das Lazarett lichtet, geht der FC optimistisch ins Spiel. Thomas Skora (Urlaub), Dennis Nimmerjahn, Franziskus Sichert und Oliver Bartosch sind verletzt. Gästetrainer Markus Karl analysiert, dass die Formkurve des SV aktuell nach unten zeigt. "Und im Weidener Osten hat bisher nur Ligaprimus DJK Neustadt gewonnen." Altenstadt will aber nicht schon im Vorfeld aufgeben, da trotz der schlechten Ergebnisse in den letzten Spielen der Trainingseifer und -besuch gut sind. Sollte vorne der Knoten platzen, könnte was drin sein. Sax fehlt beruflich.SpVgg Pirk Sa. 15.30 SV WaldauDen großen Wunsch von Sportlichem Leiter Alexander Seidl, im letzten Heimspiel an alter Wirkungsstätte als Sieger vom Platz zu gehen, sollte die SpVgg ernst nehmen und ihm diesen erfüllen. "Wenn jeder mit der richtigen Einstellung und dem nötigen Kampfgeist ins Spiel geht, ist dies zu schaffen." Beim SV ist man mit dem Spiel (3:0) in Luhe zufrieden. "Nachdem wir vier Spiele ohne Gegentreffer und fünf Matches verlustpunktfrei sind, wollen wir die Serie fortsetzen", stellt Co-Trainer Norbert Bauer heraus. Der Kader wird stärker, weil Troppmann zurückkommt. Walberer und Rewitzer sind wieder im Training.TSV Pleystein So. 14.00 TSV FlossenbürgHans-Jürgen Mühling kam, sah und siegte. Er hauchte den Pleysteinern, die allesamt gute Fußballer sind, wieder Leben ein. Platz drei zur Halbzeit hätte sich unter dem Rosenquarzfelsen niemand zu träumen gewagt. "Das haben sich die Spieler verdient, die super mitgezogen haben", sagt Mühling. Während andere jammern, ersetzte er Toptorjäger Kuzpinari schon in Pirk, gewann und wird auch diesmal ohne ihn auskommen müssen. Der Gast konnte mit dem 0:0 in Waldthurn trotz Personalproblem gut leben. In Pleystein soll es aufgrund von acht Ausfällen eine Notelf richten. Mit Fabian Kunz ist nach 15 Monaten Verletzungspause wieder ein Leistungsträger an Bord.DJK Neustadt/WN So. 14.00 FC Luhe-MarktDie Hälfte des Weges hat die DJK ungeschlagen bewältigt. Nun wartet ein abstiegsgefährdetes Team. "Wir werden die Luher nicht unterschätzen und mit voller Konzentration zu Werke gehen", kündigt Coach Bernd Häuber an. Bis auf Chris Bösl und Flo Stangl ist die DJK komplett. Das wäre gerne auch der neue FC-Coach Dalibor Ban, dem einige Stammkräfte fehlen. "Der Dämpfer gegen Waldau war verdient, weil wir einen schlechten Tag hatten", sagte Ban. "Wir haben gute Fußballer und werden auch in Neustadt versuchen, etwas zu holen", kündigt er an. Intensives Training unter der Woche soll dafür die Basis sein.SV Störnstein So. 14.00 SG Ehenfeld/HirschauDie erste Heimniederlage nach über einem Jahr führt SV-Coach Tobias Schiener auf den dezimierten Kader und verschossenen Elfmeter zurück. Trotzdem passte die Einstellung und mit der geht der SV auch gegen den vermeintlichen Punktelieferanten ans Werk. "Drei Punkte mit aller Macht", lautet Schieners Vorgabe. Schedl wird fehlen, Urgestein Markus Völkl feiert sein Comeback im Tor. Der Gast hielt die Niederlage beim Tabellenführer in Grenzen. Trainer Martin Winkler hofft, dass sich die personelle Situation wieder bessert und sein Team dagegenhält.TuS Schnaittenbach So. 14.00 SpVgg Vohenstrauß IIMit dem Sieg gegen den ASV Neustadt zufrieden, mit dem Spiel nicht: Trotzdem macht TuS-Trainer Turan Bafra seiner Truppe ein Kompliment für die Leistungen in der Vorrunde. In Vohenstrauß gewann der TuS das Hinspiel 1:0. "Wir spielen zu Hause, wollen ungeschlagen bleiben und nehmen auch die Favoritenrolle an", sagt Bafra. Die SpVgg spricht von einer reizvollen Aufgabe. Nur allzu gern würde Trainer Grosser die Heimserie des TuS beenden. Beim Derbysieg gegen Altenstadt/Voh. bewies das Team ansteigende Form. Daher rechnet man sich beim Aufstiegsaspiranten durchaus Chancen aus. Da die "Erste" bereits am Samstag spielt, gibt es einige personelle Alternativen für Grosser.FSV Waldthurn So. 14.00 ASV Neustadt/WNFür den FSV war das 0:0 gegen Flossenbürg weder Fisch noch Fleisch. "Auf jeden Fall zu wenig", stellt Coach Markus Dagner klar. Gegen den besonders in der Offensive gefährlichen Gast, einen Vorgeschmack hat man im Hinspiel beim 1:6 erhalten, bleibt dem FSV nur "Alles oder nichts". Dagner stellt sein Team auf Sieg ein. Der ASV liegt nach der Hinrunde auf Platz fünf. Das hätte dem Team von Trainer Pianka kaum jemand zugetraut. Angesichts 14 Punkten Vorsprung vor einem Abstiegsplatz, ist die Pflicht eigentlich schon getan und nun kann die Kür folgen. Das heißt: Befreit aufspielen und die Position als bester Aufsteiger festigen.