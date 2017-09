Für den noch unbesiegten Tabellenführer der Kreisklasse Ost, die DJK Neustadt/WN (22), sollte der "anerkennend" aufspielende Aufsteiger TSV Flossenbürg (13) nicht zum Stolperstein werden. Ebenso wenig der FSV Waldthurn (4) als Vorletzter für den Zweiten TuS Schnaittenbach (21). Die Spannung des 9. Spieltages spielt sich auf dem Geläuf des SV Altenstadt/Voh. ab. Der Gastgeber (15) will zum Überraschungsdritten TSV Pleystein (18) im Nachbarschaftsduell aufschließen.

SV Waldau Sa. 15.00 FC Weiden-Ost IIZwei klare vergebene Chancen und dann in Schnaittenbach auf die Verliererstraße geraten. So lässt sich das Fazit von SV-Trainer Daniel Wolfrath zusammenfassen. Trotzdem habe sein Team Moral bewiesen. Gegen die "Ostler" will Wolfrath die Heimserie ausbauen. Ihm ist klar, dass sein Team auf einen starken Gegner mit spielfreudigen jungen Akteuren trifft. Die Leistung des FC in Vohenstrauß überzeugte Coach Martin Oppitz, nicht aber der zweifelhafte Elfmeterpfiff in der Nachspielzeit. "Wir sind auf einem guten Weg. Wenn wir die Leistung wiederholen, werden wir bei der heimstärksten Mannschaft der Liga punkten."TuS Schnaittenbach Sa. 17.30 FSV WaldthurnTuS-Coach Turan Bafra lobt sein Team, das trotz des Ausfalls von sechs Akteuren einen souveränen Sieg gegen Waldau erspielte. "Wir haben nur zwei Chancen zugelassen und im Spielaufbau kaum Fehler gemacht", freut sich Bafra. Das fünfte Heimspiel müsse unbedingt gewonnen werden, da dann drei Auswärtsspiele in Pleystein, Pirk und Flossenbürg anstehen. Bafra will den Druck auf die Neustädter DJK weiter hochhalten. Habrich (verletzt) wird er schmerzhaft vermissen, Kuchar und Hirmer sind wieder dabei. Den Versuch, das Match gegen den SV Altenstadt/Voh. schönzureden, blockt FSV-Trainer Markus Dagner ab. "Keine Einstellung, kein Willen, kein Kampf." Mit diesem vernichtenden Urteil wird es schwer. "Abstiegskampf ist Überlebenskampf. Und ich werde genau hinsehen, wer bereit ist, sich für das Überleben des FSV einzusetzen", kündigt Dagner an.DJK Neustadt/WN So. 15.00 TSV FlossenbürgDJK-Coach Bernd Häuber spricht von einem "dreckigen Sieg" in Pirk. Er war nicht zufrieden. Aber zugleich zeugt es von Mentalität, als Erster auch solche Spiele für sich zu entscheiden. Für Sonntag kündigt er eine Verbesserung im Offensivspiel an. Vor dem Derby gegen den ASV in einer Woche steht ein Dreier auf der Agenda, obwohl es personell hakt, weil Daniel Kastl (Urlaub), Flo Bösl (Beruf) fehlen und Heiko Markl, Chris Bösl und Armin Peter verletzt sind. Da zwickt's TSV-Trainer Mario Neuber noch mehr, weil sein Kader nicht so groß ist. Wagner, Belau, Stefan Birkner, Kaufmann, Schwanitz und Keeper Überall stehen auf der Verletztenliste. Wer Sonntag aufläuft, ist noch fraglich. Trotzdem schielt der Aufsteiger auf einen Teilerfolg.SV Altenstadt/Voh. So. 15.00 TSV PleysteinNach dem Derbysieg in Waldthurn folgt für das Karl-Team ein weiteres Nachbarduell. Platz drei, zweitbeste Abwehr und einen Torjäger Kuzpinari, das zeichnet den Gast aus. Den TSV-Torjäger gilt es, aus dem Spiel zu nehmen. Trainer Karl muss sich was einfallen lassen. Seit Trainer Hans-Jürgen Mühling bei den Pleysteinern ist, läuft es. Trainingsbeteiligung und Einstellung schlagen sich in der verbesserten Leistung nieder. Gegen die Karl-Truppe will Mühling den dritten Platz verteidigen. Ein Punkt wäre Mühling wohl zu wenig. "Ich will immer gewinnen", sagt er.SG Ehenfeld II So. 15.00 SpVgg Vohenstrauß III0:7 beim ASV Neustadt - diese Vorstellung der SG war für Trainer Martin Winkler "unter aller Sau". Am Sonntag bietet sich seiner Truppe im Hirschauer Sportpark die Chance zur Wiedergutmachung. Winkler fordert eine entsprechende Reaktion, denn mit Auftritten wie in Neustadt wird die SG zum "Spielball für die Gegner". In der 90. Minute sicherte sich die SpVgg mit einem Elfmeter gegen die "Ostler" den zweiten Saisonsieg. Dem will nun das Team von Markus Grosser den dritten Dreier folgen lassen und ins Tabellen-Mittelfeld vorstoßen. Da die "Erste" bereits Samstag spielt, ergeben sich personelle Alternativen.SpVgg Pirk So. 15.00 SV Störnstein"Ein Hammerspiel meiner Jungs gegen den Tabellenführer. Wir waren zumindest gleichwertig", lobt SpVgg-Coach Stefan Kleber. "Aber wenn du unten stehst, hast du das Pech gepachtet. Wir stehen wieder auf und hauen alles raus. Wir müssen für unseren Aufwand auch einmal belohnt werden." Moral und Einstellung seien top. Die Leistung des SV in Pleystein war ansprechend. Zwei entscheidende Fehler, mangelnde Chancenauswertung und schon war das Spiel für den SV erledigt. Trainer Tobias Schiener bemängelte verschiedene Gründe, die eine gezielte Vorbereitung auf das Match in Pirk kontraproduktiv machten, da fünf Stammkräfte fehlen werden. Schieners Hoffnung lautet, dass seine Truppe jetzt noch enger zusammenrückt.FC Luhe-Markt So. 15.00 ASV Neustadt/WN"Der Treffer zur Niederlage in Flossenbürg kurz vor Schluss war unglücklich, aber wir haben auch unsere Chancen liegen lassen", stellt FC-Vorsitzender Andreas Hammer fest. Drittes Heimspiel - zweiter Sieg, das sei für Sonntag Pflicht. Stefan Schärtl, Sebastian Lehner und Jonas Käs werden noch fehlen. Besonderes Augenmerk werde auf die starke Offensive der Gäste gelegt. Der ASV vertraut auch auswärts auf die bisher beste Offensive der Liga mit 27 Treffern in acht Spielen. Und hier im Besonderen Toptorjäger Valerian Ginder, der bereits acht Mal eingelocht hat. Allerdings muss sich Trainer Pianka auch seiner Defensive widmen, die schon 16 Gegentreffer zugelassen hat.