Das Spitzentrio zieht in der Kreisklasse Ost seine Kreise. Die führenden Teams bleiben am 9. Spieltag allesamt ohne Punktverlust.

Die DJK Neustadt (1. Platz/25 Punkte) behauptete ihre Tabellenführung mit einem souveränen 4:0 über den chancenlosen Aufsteiger TSV Flossenbürg (6./13). Mit dem selben Ergebnis fertigte Verfolger TuS Schnaittenbach (2./24) den FSV Waldthurn (13./4) ab. Die hohe Derby-Hürde beim SV Altenstadt/Voh. (5./15) nahm der TSV Pleystein (3./21) mit einem umkämpften 4:2-Sieg. Schlusslicht bleibt dagegen die SG Ehenfeld/Hirschau II (14./2) nach der 1:2-Heimniederlage gegen die SpVgg Vohenstrauß II ((10./10). Immerhin einen Punkt ergatterte der FC Luhe-Markt (12./6) beim torlosen Remis gegen den starken Aufsteiger ASV Neustadt (4./16). Für so manche Enttäuschung der vergangenen Wochen entschädigte sich die SpVgg Pirk (9./10) mit einem 5:0-Kantersieg über den SV Störnstein (11./9). Die Partie SV Waldau gegen FC Weiden-Ost II wird am 3. Oktober (15 Uhr) ausgetragen.SV Altenstadt/Voh. 2:4 (0:2) TSV PleysteinTore: 0:1 (1.) Rene Gall, 0:2 (6.) Patrick Klotz, 0:3 (57./Foulelfmeter) Volkan Kuzpinari, 1:3 (60./Elfmeter) Dominik Pentner, 1:4 (80./Foulelfmeter) Volkan Kuzpinari, 2:4 (90./Foulelfmeter) Matthias Schuller - SR: Daniel Schwartling - Zuschauer: 270(lsb) Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse begannen die Gäste wie die Feuerwehr und lagen nach nicht einmal zehn Minuten mit 2:0 in Front. Die Heimelf war sichtlich geschockt und brauchte einige Zeit, um sich zu fangen. In der Restzeit der ersten Hälfte war nicht viel zu sehen. Die einzige Torchance für die Mannen um Markus Karl hatte Seer, der aber verzog. Nach dem Pausentee hielt der SVA kämpferisch besser dagegen. Auch nach dem dritten Treffer der Pleysteiner durch einen zweifelhaften Elfmeter steckte der Gastgeber nicht auf und stellte nur drei Minuten später wieder auf einen Zwei-Tore-Abstand. Altenstadt war jetzt am Drücker. Meist kam aber der finale Pass nicht an oder Gästegoalie Giehl war zur Stelle. Die beste Chance hatte Schuller, seinen abgefälschten Freistoß konnte Giehl gerade noch so von der Torlinie kratzen. Der zweite Elfmeter für Pleystein war unumstritten und bedeutete den Knock-Out für die Heimelf.DJK Neustadt 4:0 (3:0) TSV FlossenbürgTore: 1:0 (12.) Steffen Markl, 2:0 (20.) Marco Schaupert, 3:0 (44.) Patrick Michl, 4:0 (55.) Patrick Michl - SR: Bernd Dietl (Krummennaab) - Zuschauer: 200(wsc) Die Gäste besaßen die erste gute Möglichkeit durch Christian Nossek, danach hatten sie gegen einen stark formverbesserten Tabellenführer aber nicht den Hauch einer Chance. Mit abwechselnd Kurzpassspiel und raumgreifenden Pässen stürzte die Häuber-Elf ihren Gegner von einer Verlegenheit in die andere. Zunächst bereitete Marco Schaupert den Ausgleich durch Steffen Markl mustergültig vor, ehe er selbst nach einem schnellen Gegenzug alleine auf Gästekeeper Sebastian Träger zulief und flach einschob. Als kurz vor der Pause Youngster Patrick Michl nach Flanke von Steffen Markl auf 3:0 erhöhte, war schon eine Vorentscheidung gefallen. Nach dem Wechsel schaltete der Spitzenreiter einen Gang zurück. Nach Patrick Michls zweitem Kopfballtreffer - vorausgegangen war eine genau getimte Fahrnbauer-Flanke - war die Messe dann allerdings endgültig gelesen.SpVgg Pirk 5:0 (2:0) SV StörnsteinTore: 1:0 (9.) Alexander Kosnowski, 2:0 (44.) Patrik Vintr, 3:0 (72.) Patrik Vintr, 4:0 (75.) Christoph Kühnl, 5:0 (81.) Wolfgang Pausch - SR: Siegmund Weber (SSV Paulsdorf) - Zuschauer: 80(sts) Mit einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg konnte sich die SpVgg Pirk etwas Luft im Kampf gegen den Abstieg verschaffen. Auch wenn man nicht von einer hochklassigen Partie sprechen kann, so überzeugte die Heimelf doch mit ihrem unbedingten Siegeswillen. Den stark dezimierten Gästen fehlten über die gesamte Spielzeit die Mittel und die Qualität, um dagegenzuhalten. Wenn die Pirker um Spielertrainer Stefan Kleber den ein oder anderen Angriff besser zu Ende gespielt hätten, wäre ein noch höherer Sieg möglich gewesen.SG Ehenfeld 1:2 (0:2) SpVgg Vohenstrauß IITore: 0:1 (20.) Michael Pinter, 0:2 (23.) Johannes Stahl, 1:2 (53.) Dominik Horn - SR: Erdogan Sahinbay (Inter Bergsteig Amberg) - Zuschauer: 50Der erste Durchgang gehörte klar den Gästen, die durch Michael Pinter (20.) und Johannes Stahl (23.) eine beruhigende Führung herausschossen, begünstigt allerdings durch sehr passive Hausherren. Der Pausentee aber tat der Winkler-Truppe gut, die im zweiten Durchgang nun auch am Spiel teilnahm und deutlich lebhafter und präsenter agierte. Der Lohn war der Anschlusstreffer in der 53. Minute, als Dominik Horn einen Fehlpass der SpVgg aufnahm und aus rund 45 Metern Gästekeeper Manuel Häusler überwinden konnte. Die Kaoliner erspielten sich nun Chancen, während die Souveränität der Gäste vollkommen weg war. Aber der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.TuS Schnaittenbach 4:0 (2:0) FSV WaldthurnTore: 1:0 (20.) Thomas Bösl 2:0 (45.) Dominik Moucha 3:0 (53.) Thomas Bösl 4:0 (70.) Alexander Ram - SR: Boris Finkel - Zuschauer: 39Gegen harmlose Gäste aus Waldthurn kam der TuS Schnaittenbach zu einem ungefährdeten 4:0-Heimsieg. Beide Mannschaften mussten auf einige Stammkräfte verzichten, was der Gastgeber wohl besser verkraften konnte. Zunächst war Waldthurn gut im Spiel, jedoch fehlte im Angriff jegliche Durchschlagskraft. Die Bafra-Truppe wurde immer dominanter und führte zur Halbzeit nach Toren von Thomas Bösl und Dominik Moucha mit 2:0. Als Thomas Bösl kurz nach der Pause sein 8. Saisontreffer zum 3:0 gelang, war die Gegenwehr bei den Gästen erloschen. Schnaittenbach verwaltete das Ergebnis, erspielte sich noch die ein oder andere Torchance und erhöhte am Ende auf 4:0.FC Luhe-Markt 0:0 ASV NeustadtSR: Wilhelm Fritz (Weiden) - Zuschauer: 70 - Rot: (90.) Valentin Gert (ASV)(tmr) Der Tabellenzwölfte Luhe-Markt spielte gegen den viertplatzierten ASV Neustadt auf Augenhöhe. Ein Unterschied war über die gesamte Spielzeit nicht zu sehen. Allerdings war das Niveau der Partie nicht besonders hoch. Weder der FC noch die Gäste schafften es, die gegnerische Abwehr großartig in Verlegenheit zu bringen. Beide Torhüter hatten einen ruhigen Sonntagnachmittag. Das Spiel hatte keinen Sieger verdient, das 0:0 war ein passendes Ergebnis.