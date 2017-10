In der Kreisklasse Ost haben die drei Führungsteams am Wochenende ein dickes Brett zu bohren. Der noch ungeschlagene Spitzenreiter DJK Neustadt (29) steht beim in den letzten drei Heimspielen siegreichen FC Weiden-Ost II (15) vor einer Herkulesaufgabe. Dies gilt auch für die Verfolger TuS Schnaittenbach (27) beim besten Aufsteiger, TSV Flossenbürg (17) und das Überraschungsteam TSV Pleystein (27) beim SV Waldau (21). Letzterer hat saisonübergreifend 13 Spiele in Folge daheim siegreich gestaltet.

FC Weiden-Ost II Sa. 16.00 DJK NeustadtWenn schon nach vorne nichts geht, dann muss man halt die Fehler hinten minimieren. Aber das gelang dem FC bei einer Standardsituation in Luhe auch nicht. "Zuhause sind wir ein ganz anderes Team mit zuletzt drei Siegen in drei Spielen", stellt Trainer Martin Oppitz fest. Er weiß, dass das Treffen mit der DJK eine Herkulesaufgabe für sein junges Team wird. Für Gästetrainer Bernd Häuber war das Remis gegen Vohenstrauß kein Beinbruch. "Es bringt uns nicht aus dem Konzept", macht Häuber deutlich. Halbe Sachen gibt es nicht für ihn und darum setzt er einen Sieg aufs Tablett. Bis auf Chris Bösl und Flo Stangl läuft die DJK komplett auf.TSV Flossenbürg So. 15.00 TuS SchnaittenbachMit dem Sieg in Altenstadt/Voh. im Rücken geht der TSV in das Treffen mit dem Aufstiegsfavoriten. Man ist derzeit der beste Aufsteiger und diesen Status will man beibehalten. "Schuster, bleib bei deinen Leisten", sagt Trainer Mario Neuber dennoch und darum wäre er mit einem Punkt zufrieden. Er vertraut auf die mannschaftliche Geschlossenheit. Wermutstropfen ist, dass Pius Stahl für einige Zeit ausfällt. Ausfallen wird auch Turan Bafra, der Spielertrainer der Gäste. Ihn plagt eine Sehnenscheidenentzündung im Arm. "Wir fahren nach Flossenbürg, um zu gewinnen", stellt Bafra klar.SV Störnstein So. 15.00 SpVgg Vohenstrauß II"Man könnte sagen, dass der Derbysieg gegen den ASV Neustadt hinten raus glücklich war, aber wir haben halt die entscheidenden Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht", analysiert SV-Coach Tobias Schiener die letzte Partie. Natürlich sei die Reserve des Bezirksligisten ein spielstarker Gegner, aber für sein Team steht ein Sieg am Kirwa-Wochenende ganz oben. Bis auf zwei Akteure hat Schiener das gesamte Team zur Verfügung. Für SpVgg-Trainer Markus Grosser ist es ein "Sechspunktespiel" auf dem Weg nach oben in der Tabelle. Die "Erste" spielt zeitgleich und darum gibt es auch keine Abstellungen. "Mit einer Topleistung können wir einen Punkt erreichen", glaubt Grosser.ASV Neustadt So. 15.00 SV Altenstadt/Voh.Nach zwei Derbyniederlagen in Folge will der ASV zurück in die Erfolgsspur. Man weiß, dass der Gast keine Laufkundschaft ist. Das Fehlen von Stützen wie Seel, Rausch und Gert könnte ein Problem werden, zumal einige Akteure angeschlagen sind. Beim Gast spricht Trainer Markus Karl bezüglich der Heimniederlage gegen Flossenbürg Klartext: "Das war die schlechteste Saisonleistung." Karl nimmt sein Team in die Pflicht. Es soll endlich wieder die Null stehen. Das Auslassen bester Chancen muss abgestellt werden. Andreas Sax fehlt beruflich und Markus Duschinger ist angeschlagen.SV Waldau So. 15.00 TSV PleysteinTrotz des Laufs des SV zu Hause stapelt Co-Trainer Norbert Bauer tief. Er kündigt eine Rumpfelf an. Zu den vielen Verletzten an gesellen sich noch Grippe-Patienten wie Jürgen Kick und Sven Wilhelm. Dennoch will sich Trainer Daniel Wolfrath etwas einfallen lassen. Der Derbysieg des TSV in Waldthurn mag zwar für die Fans Balsam auf die Seele gewesen sein. Für TSV-Coach Hans-Jürgen Mühling sind es lediglich drei Punkte. Waldau wird sicher eine Nagelprobe, aber er wird seinen TSV nicht hinten Beton anrühren lassen.SpVgg Pirk So. 15.00 FSV WaldthurnDie Reaktion des Teams nach dem Trainerwechsel bezeichnet Interimstrainer Fabio Nicolella als positiv. Zum Erfolg gegen das Spitzenteam Schnaittenbach hat es zwar nicht gereicht, aber auf der Leistung kann man aufbauen. Waldthurn ist nun eine andere Hausnummer. Trotz des Fehlens einiger Akteure geht die SpVgg selbstbewusst in die Begegnung. Mit dem Derbysieg gegen Pleystein wurde es nichts, aber die Leistungssteigerung zuletzt stimmt FSV-Trainer Markus Dagner optimistisch. Abstellen muss der FSV, dass er den Gegner immer wieder durch Ballverluste aufbaut. Dagner fordert Laufbereitschaft ein.