Beim TuS Schnaittenbach ist der Sekt kalt gestellt. Ein Punkt gegen den Vorletzten SpVgg Pirk und das Team von Turan Bafra ist Meister der Kreisklasse Ost. Aufpassen muss die zweitplatzierte DJK Neustadt, denn der TSV Pleystein (51) ist ihr noch immer auf den Fersen. Bernd Häuber hat mit seiner DJK in Vohenstrauß ein dickes Brett zu bohren, aber auch Hans-Jürgen Mühling und sein TSV werden im Derby gegen den FSV Waldthurn nichts geschenkt bekommen. Harmonie statt Streit: Wie der TSV Flossenbürg betont, trennte man sich von Trainer Mario Neuber in beiderseitigem Einvernehmen.

SpVgg Vohenstrauß II Sa. 16.00 DJK NeustadtDie "Zweite" der SpVgg Vohenstrauß blieb auch in Luhe ungeschlagen und baute damit die Erfolgsserie aus. Der scheidende Trainer Markus Grosser ist hochmotiviert und das erhofft er sich auch von seinem Team. Die Neustädter ärgern, das steht an zweiter Stelle. Vorrangig soll ein Heimsieg her. Gästecoach Bernd Häuber appelliert an sein Team: "Wir müssen schleunigst die Leidenschaft und Begeisterung wiedererlangen. Mit einer Einstellung wie im Derby ist kein Blumentopf zu gewinnen. Wir wollen Platz zwei und dafür müssen zwei der letzten drei Spiele gewonnen werden." Armin Peter ist wieder dabei, Daniel Kastl fehlt.FC Weiden-Ost II Sa. 16.00 FC Luhe-MarktCoach Martin Oppitz freut sich, dass die jungen Ostler einen überragenden zweiten Platz in der Rückrundentabelle belegen. Oppitz hebt dabei die Moral in den letzten Spielen heraus. "Meine Jungs holen in jedem Spiel alles aus sich raus und diesen Willen brachen sie auch gegen Luhe." Verzichten muss er auf Heisig und Krichenbauer, dafür rückt Kraus wieder ins Team. Gästetrainer Tobias Kick hat beim 2:2 gegen Vohenstrauß das alte Problem gesehen. Zum Schluss ging die Kraft aus und Torchancen wurden nicht verwertet. Rechnerisch ist man noch nicht durch und darum setzt Kick einen Punkt als Ziel. Was sehr schwer werden dürfte, da er wieder nur 13 Spieler zur Verfügung hat.SG Ehenfeld/Hi. II So. 13.15 SV WaldauIm Hirschauer Sportpark will die SG nicht noch einmal wie im Hinspiel die Erfahrung machen, dass es dick kommt, wenn man die Waldauer ins Spiel kommen lässt. Nach dem Sieg gegen Waldthurn war der SV Waldau mit der Leistung zufrieden. Nun will man natürlich die Punkte beim Letzten. Alles andere wäre eine herbe Enttäuschung. Rewitzer wird fehlen und hinter den angeschlagenen Innenverteidigern Wilhelm und Schutzbier stehen Fragezeichen.TSV Pleystein So. 15.00 FSV WaldthurnDie Niederlage in Schnaittenbach ist für TSV-Coach Hans-Jürgen Mühling, der für ein Jahr als Trainer verlängert hat, kein Problem. "Die haben uns gezeigt, was Aggressivität ist", so Mühling. Geschenke an den Nachbarn gibt es nicht. Vielmehr sind die Zeichen auf Sieg gestellt. Beim Gast beklagt Trainer Markus Dagner eine miserable Leistung in Waldau. "So etwas ist im Abstiegskampf nicht akzeptabel. Ich erwarte deswegen eine Reaktion", so Dagner. Er hofft, dass die Mannschaft gewillt ist, eine gute Leistung abzuliefern.TuS Schnaittenbach So. 15.00 SpVgg PirkTuS-Trainer Turan Bafra kündigt eine rauschende Meisterschaftsparty beim Schlusspfiff an. Bei elf Heimsiegen in Folge lässt sich sein Team vom Vorletzten sicherlich nicht in die Suppe spucken. Der SpVgg gehen dagegen die Rechenmodelle aus, die zum Klassenerhalt reichen würden. Die wohl einkalkulierte Niederlage beim souveränen Tabellenführer will man in Grenzen halten. Der winzige Hoffnungsschimmer auf die Relegation könnte allerdings am Sonntag verglüht sein.TSV Flossenbürg So. 15.00 SV Altenstadt/Voh.Der TSV ist überzeugt, mit Thomas Scheinkönig als neuen Trainer eine gute Wahl getroffen zu haben. Aber der ist kein Wunderheiler, zumindest was Verletzungen betrifft. Es fehlen weiter drei Akteure, Belau und Kunz sind jedoch wieder dabei. Ein Punkt und der direkte Abstieg wäre verhindert. Um aber die Relegation zu vermeiden, geht man voll auf Sieg. Zudem stellt der TSV klar, dass Trainer Mario Neubert nicht "gefeuert" wurde. Die Trennung erfolgte in einem fairen Gespräch in beiderseitigem Einvernehmen. Gästecoach Markus Karl ist sich sicher, auf einen Gegner zu treffen, der durch den Trainerwechsel hochmotiviert zu Werke gehen wird. "Wir müssen momentan auch Fußball arbeiten, da es spielerisch nicht so läuft", resümiert Karl trotz des 3:0 gegen Pirk.ASV Neustadt So. 15.00 SV StörnsteinEinen tollen Einstand hatte der Interimstrainer des ASV, Norbert Kraft, mit dem 1:0-Sieg im Stadtderby bei der DJK. Das Team zeigte sich von seiner besten Seite. Diesen Rückenwind will man ins zweite Derby gegen die Störnsteiner mitnehmen. Zudem hat der ASV wegen der Hinspielniederlage noch eine Rechnung offen. Für SV-Coach Tobias Schiener waren die zwei Siege gegen Mitkonkurrenten besonders wichtig, da sie die Stimmung und das Selbstvertrauen in der Truppe förderten. Mit gleicher Disziplin und Selbstvertrauen ist laut Schiener auch beim ASV etwas zu holen.