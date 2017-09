Das Führungsquartett der Kreisklasse Ost feiert am achten Spieltag ausnahmslos Siege. Großer Jubel herrscht auch beim SV Altenstadt/Voh. nach dem Derby beim FSV Waldthurn.

Mit 200 Zuschauern lockte das Derby in Waldthurn die meisten Fans an. Jubeln durfte am Ende aber lediglich der Anhang des SV Altenstadt/Voh.: Dank des 1:0-Sieges sprang der SV auf den fünften Tabellenplatz, während die Gastgeber weiter im Tabellenkeller festhängen. Keine Blöße gab sich Spitzenreiter DJK Neustadt/WN, der aber in Pirk mehr Mühe hatte, als gedacht.SpVgg Vohenstrauß II 2:1 (1:0) FC Weiden-Ost IITore: Tore: 1:0 (34.) Johannes Stahl, 1:1 (67.) Valmir Shabani, 2:1 (90.+2/Foulelfmeter) Tobias Scharl - SR: Hans Fischer (TSV Tännesberg) - Zuschauer: 60(mwr) Aufatmen bei der "Zweiten" der SpVgg: Durch einen verwandelten Foulelfmeter in der letzten Spielminute gelang der erste Heimsieg. In den ersten Minuten starteten die spielstarken Gäste besser und erarbeiteten sich gute Chancen. Im Lauf der ersten Halbzeit kam die Heimelf stärker auf und erzielte den Führungstreffer. Kurz vor dem Pausenpfiff vergab Stahl die große Chance, seinen zweiten Treffer zu erzielten. Wie in Waldau kam die SpVgg erneut nicht gut aus der Halbzeit. Weiden-Ost drängte auf den Ausgleich, der nach knapp einer Stunde auch fiel: Ein Freistoß aus dem Halbfeld wurde immer länger und fiel per Aufsetzer ins lange Eck. In der letzten Spielminute wurde Albrecht freigespielt, sein starker Abschluss klatschte an die Querlatte. Dupal setze nach und kam im Strafraum zu Fall. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Diesen verwandelte Scharl souverän zum vielumjubelten Siegtreffer.TSV Schnaittenbach 4:0 (2:0) SV WaldauTore: 1:0 (17.) Dominik Moucha, 2:0 (41.) Thomas Bösl, 3:0 (76.) Dominik Moucha, 4:0 (90.) Jonas Habrich - Zuschauer: 43 - SR: Adrian Kohn (Amberg)(ols) Auch im vierten Heimspiel bleibt der TuS Schnaittenbach ungeschlagen. Die Gäste hatten in den Anfangsminuten jedoch den besseren Start, nur so langsam kam die Bafra Truppe in Fahrt. Erst nach dem Führungstreffer durch Dominik Moucha wurde der Gastgeber spielbestimmend. Kurz vor der Halbzeit die fällige 2:0-Pausenführung. Eine Wende hätte das Spiel in der 69. Minute bekommen können, als Tobias Guber alleine vor TuS-Schlussmann Daniel Wunschel auftauchte und dieser in letzter Sekunde für den Gastgeber retten konnte. Danach beherrschte Schnaittenbach klar das Geschehen. Jonas Habrich, bester Mann auf dem Platz, krönte seine Leistung mit einem sehenswerten Heber zum 4:0-Endstand.TSV Pleystein 2:1 (0:0) SV StörnsteinTore: 0:1 (47.) Tobias Schiener, 1:1 (50.) Volkan Kuzpinari, 2:1 (56.) Patrik Schneider - SR: Michael Wittmann sen. (FSV Waldthurn) - Zuschauer: 115(khe) Während der ganzen Spielzeit sahen die Zuschauer ein spannendes und ausgeglichenes Spiel. Die erste Chance hatte der TSV, als Klotz einen Linksschuss knapp neben den Pfosten setzte. Im Gegenzug hätte Störnstein in Führung gehen können, aber Voxbrunner, der beste Gästespieler, vergab freistehend. Nach der Pause nutze der SV die erste Chance, als Schiener eine Flanke zum 0:1 einköpfte. Drei Minuten später war es Kuzpinari, der einen Pass von Pregler gekonnt annahm und zum 1:1 einschob. Kurz darauf setzte sich Schmid durch, seine scharf getretene Flanke hämmerte Schneider fulminant und unhaltbar für TW Kessler zum 2:1 in die Maschen. Nun setzte Störnstein alles auf eine Karte und hatte Chancen durch Schiener und einen Lattentreffer von Voxbrunner. Pleystein hätte aber auch das Ergebnis erhöhen können, als Gall und Kuzpinari nach Kontern scheiterten.FSV Waldthurn 0:1 (0:0) SV Altenstadt/Voh.Tor: 0:1 (60.) Rene Albrecht - SR: Karl-Heinz Klein jun. (SpVgg SV Weiden) - Zuschauer: 200Es entwickelte sich ein Spiel, das hauptsächlich im Mittelfeld ausgetragen wurde. Torraumszenen waren Mangelware. Nach knapp einer halben Stunde kam der SV besser ins Spiel und hatte die erste nennenswerte Chance. Durch unnötige Abspielfehler der Heimmannschaft kam der Gegner zu gefährlichen Angriffen. Der FSV rettete aber das 0:0 in die Pause. Nach Wiederbeginn kam der FSV etwas besser ins Spiel. Doch zunächst rettete Ertl für den FSV noch auf der Linie. Eine Hereingabe verwandelte der eingewechselte Albrecht per Kopf zur Gäste-Führung. Im weiteren Verlauf hatte Altenstadt mehrere Gelegenheiten, den Vorsprung zu erhöhen, vergab diese Chancen aber kläglich. Erst in der Schlussphase kam der FSV zu Möglichkeiten. Die größte hatte Simon Bauer, als er nach einem Freistoß mit dem Kopf knapp das Tor verfehlte.ASV Neustadt/WN 7:0 (2:0) SG Ehenfeld IITore: 1:0 (7.) Norbert Kraft, 2:0 (23.) Ermin Delic, 3:0 (47.) Mohammed Lagchin, 4:0 (54.) Marco Calabrese, 5:0 (60.) Mohammed Lagchin, 6:0 (76.) Karl Urev, 7:0 (90.) Johann Rausch - SR: Matthias Kaiser (DJK Seugast) - Zuschauer: 70(hws) Der ASV landete einen Kantersieg gegen den Tabellenletzten. Gut erholt zeigte sich die Pianka-Elf von der Niederlage bei Weiden-Ost. Dabei hatten die Gäste die erste Möglichkeit, die TW Mulic hervorragend vereitelte. Bereits nach sieben Minuten eröffnete Norbert Kraft den Torreigen. Delic erhöhte noch vor der Pause auf 2:0. Nach dem Wechsel war der Gast nicht mehr präsent, und Neustadt schoss in regelmäßigen Abständen den 7:0-Erfolg heraus. Gegen einen überforderten Gegner sollte der ASV den Sieg nicht überbewerten.TSV Flossenbürg 3:2 (1:0) FC Luhe-MarktTore: 1:0 (36.) Ludwig Schwanitz, 1:1 (56.) Daniel Ries, 2:1 (63.) Christoph Birkner, 2:2 (70.) Lukas Bauer, 3:2 (90.) Christian Nossek - SR: Reinhard Castro Moreno (TSV Detag Wernberg) - Zuschauer: 111(rpi) In einem kampfbetonten, intensiven Spiel setzte sich die Heimelf mit einem glücklichen, aber aufgrund der besseren Chancenverwertung verdienten 3:2-Sieg gegen eine starke Luher Mannschaft durch. Beide Teams schenkten sich nichts. Glück hatte Luhe, dass der Schiedsrichter unverständlicherweise nur Gelb zeigte, als Birkner alleine aufs Tor zulief und kurz vor dem Strafraum vom letzten Gästespieler klar gefoult wurde. Kapitän Ludwig Schwanitz war es vorbehalten, das 1:0 zu erzielen. Wer dachte, die Neuber-Elf könnte nun befreit aufspielen, wurde schnell eines Besseren belehrt. Die Gäste steckten nie auf. Flossenbürg hatte in Torwart Überall den gewohnt sicheren Rückhalt. Daniel Ries gelang der verdiente Ausgleich. Wenig später ging die Burg-Elf erneut in Führung und kassierte prompt den erneuten Ausgleich. Nach einem Freistoß gelang Christian Nossek in der letzten Spielminute der vielumjubelte Siegtreffer.SpVgg Pirk 1:2 (0:0) DJK Neustadt/WNTore: 0:1 (69.) Stefan Sieger, 1:1 (84.) Alexander Kosnowski, 1:2 (90.) Daniel Kastl - SR: Wilhelm Fritz (SpVgg SV Weiden) - Zuschauer: 80(sts) Die SpVgg erwies sich gegen den Tabellenführer als ebenbürtiger Gegner. Einstellung, Kampf- und Teamgeist stimmten über die gesamte Spielzeit. Kurz vor dem Halbzeitpfiff ließ die Heimelf eine hundertprozentige Torchance liegen. Gleich nach Wiederbeginn verzeichnete die Kleber-Elf erneut eine sehr gute Gelegenheit, die aber ebenso ungenutzt blieb. Die Strafe folgte auf dem Fuß: Die Gäste gingen durch Stefan Siegert aus abseitsverdächtiger Position glücklich in Führung. Mit einem sehenswerten Freistoßtor aus 18 Metern egalisierte Alexander Kosnowski die Führung der Gäste. Trotzdem reichte es für Pirk nicht zum verdienten Punktgewinn. Mit dem Schlusspfiff landete ein abgefälschter Schuss von Daniel Kastl unhaltbar im SpVgg-Gehäuse.