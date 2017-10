Die SpVgg Pirk hat an der Trainerschraube gedreht. Das Team will unter Interimstrainer Fabio Nicolella eine Reaktion zeigen und dem TuS Schnaittenbach (24) ein Bein stellen. Der Tabellenführer der Kreisklasse Ost. DJK Neustadt (28), würde sich ins Fäustchen lachen. Vorausgesetzt, Häubers Team gewinnt gegen die "Zweite" aus Vohenstrauß. Die Mannschaft der Stunde ist der TSV Pleystein (24). Gewinnen Hans-Jürgen Mühling und seine Mannen das Fahrenbergderby in Waldthurn, so bleiben sie dick im Rennen.

SV Waldau Sa. 14.00 SG Ehenfeld/H.Mit sechs Punkten in Folge ist SV-Trainer Daniel Wolfrath zufrieden. Natürlich will man den nächsten Heimsieg einfahren. Schließlich hat der SV saisonübergreifend die letzten zwölf Partien auf eigenem Platz gewonnen. Da will man sich auf keinen Fall von den sieglosen Gästen aufs Kreuz legen lassen. Gästecoach Martin Winkler war mit dem Auftreten seines Teams bei Weiden Ost im Großen und Ganzen zufrieden, doch am Ende stand eine Niederlage. Winkler hofft auf einen ähnlichen Auftritt, hat aber einige Personalsorgen.SV Störnstein So. 15.00 ASV NeustadtErste Halbzeit gut, zweite zerfahren - so sah der Auftritt des SV in Flossenbürg aus. "Der Punkt war unterm Strich gerecht", stellt Trainer Tobias Schiener fest. "Endlich dürfen wir wieder zu Hause ran. Nun folgt ein Block von vier Heimspielen", freut sich Schiener. Den Auftakt will man mit einem Erfolg im Derby gegen den ASV positiv gestalten.Der ASV ärgert sich zwar über die Niederlage im Stadtderby. Aber wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass es ein solches heuer gibt? Die alte Weisheit - keine Tore, keine Punkte - traf mal wieder zu. Im weiteren Derby in Störnstein hofft Trainer Pianka, dass seine Goalgetter ihre Schussstiefel dabei haben.SpVgg Pirk So. 15.00 TuS SchnaittenbachBei der SpVgg steht nach der Trennung von Stefan Kleber als Interimstrainer Fabio Nicolella an der Bande. Im Training hat er festgestellt, dass die Chemie im Team passt. Natürlich ist das Spiel gegen den Aufstiegsaspiranten eine Nagelprobe. "Wir wissen, dass wir gegen die technisch starke Truppe nur mit Kampf und Teamgeist dagegenhalten können", sagt Nicolella. Gästetrainer Turan Bafra kritisiert sein Team nach der verdienten Niederlage in Pleystein. Die sonst souveräne Viererkette hatte einen rabenschwarzen Tag und vorne hätte man noch zehn Stunden spielen können, ohne ein Tor zu erzielen. Nach dem enttäuschenden Auftritt wird es Änderungen in der Anfangsformation geben, kündigt Bafra an.SV Altenstadt/Voh. So. 15.00 TSV FlossenbürgDer SV ging die letzten beiden Heimspiele als Verlierer vom Platz und damit soll Sonntag Schluss sein. Trainer Markus Karl warnt, dass man nicht wieder durch einen Doppelschlag ins Hintertreffen geraten darf. Da der Gast bereits sechs verschiedene Torschützen ausweist, kann er seine Abwehr auch nicht auf einen oder zwei TSV-Akteure einstellen. Beim Gast war Trainer Mario Neuber mit dem 1:1 im Derby gegen Störnstein zufrieden. Zu allem Übel wird die Verletztenliste nicht kleiner, denn Michael Sigritz kommt als schwer kompensierbarer Ausfall hinzu. Man fährt mit dem Ziel "ein Punkt" nach Altenstadt/Voh.FSV Waldthurn So. 15.00 TSV PleysteinDie Leistung gegen Waldau war besser als in den Spielen zuvor. Aber es wurde nichts aus dem angestrebten Erfolgserlebnis für den FSV. Die Hoheit am Fahrenberg hat der FSV derzeit nicht und darum ist Pleystein im Derby für Dagner Favorit, weil die Gäste derzeit sehr stark spielen. "Bei uns sind die Konsequenz und auch die Leichtigkeit abhanden gekommen", sagt Dagner. Gästecoach Hans-Jürgen Mühling spricht von einer "Top-Leistung" gegen Schnaittenbach. "Wenn jeder mitzieht und spielt, was er kann, dann muss man uns beachten", sagt Mühling. Ihm macht es Spaß und den Spielern auch. Stahl und Zehent fehlen noch.FC Luhe-Markt So. 15.00 FC Weiden-Ost IITrotz einer Rumpfelf war der FC gerade in der zweiten Halbzeit in Vohenstrauß gut dabei. "Wenn wir die letzten Wochen komplett gespielt hätten, wäre das eine oder andere Spiel nicht verloren gegangen", resümiert Vorsitzender Andreas Hammer. Die nächsten zwei Spiele werden für den FC richtungsweisend. Bei den Gästen bemängelt Trainer Martin Oppitz, das sich das Team in Waldau für den betriebenen Aufwand nicht belohnt hat. Vom Einsatzwillen her sieht er eine positive Tendenz nach oben. B. Sichert, D. Nimmerjahn, Krichenbauer und Heißig fehlen. Franziskus Sichert ist wieder im Team.DJK Neustadt So. 15.00 SpVgg Vohenstrauß IIAuch wenn der Derbysieg beim ASV etwas glücklich war, so ist er für DJK-Coach Bernd Häuber verdient, weil man eben das eine Tor mehr gemacht hat. Nun gilt es, den Vierpunktevorsprung zu verteidigen. Flo Bösl wird berufsbedingt, sein Bruder Chris und Philipp Gerlach verletzungsbedingt fehlen. Die SpVgg will einen schlagkräftigen Kader aufbieten, weil die "Erste" am Samstag spielt. Drei knappe 2:1-Siege konnte das Team zuletzt einfahren. Die Punktausbeute stimmt zufrieden, nicht aber die Leistung.