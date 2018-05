Eine Vorentscheidung im Abstiegskampf kann am Sonntag in der Kreisklasse West fallen. Sollte der SV Kulmain II das Spiel in Riglasreuth für sich entscheiden, so müssen sowohl der Gastgeber als auch der TSV Krummennaab den Weg in die A-Klasse antreten. Sollte aber der SVR als Sieger vom Platz gehen, so ist noch fast alles offen. An der Tabellenspitze kann der TSV Reuth die nächsten Punkte auf dem Weg zur Meisterschaft einfahren.

TSV Reuth So. 14.00 TSG WeiherhammerDer TSV Reuth hat es in der Hand, mit einem Heimsieg gegen die TSG Weiherhammer einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft zu machen. Dies und die Tatsache, dass man in der Hinrunde mit 1:3 unterlag, ist Motivation für die Bachmeier-Schützlinge genug. Bis auf Philipp und Markus Käß sowie die Langzeitverletzten steht der gesamte Kader zur Verfügung. Durch den 2:0-Derbysieg gegen Kohlberg hat die TSG den Klassenerhalt in trockenen Tüchern. Dementsprechend befreit kann man zum Spitzenreiter nach Reuth reisen. Nicht mitwirken kann der Spielertrainer: Klaus Herrmann fällt wegen eines Kreuzbandrisses lange Zeit aus.SV Riglasreuth So.15.00 SV Kulmain IIGegen Reuth ist der SVR knapp an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Somit kommt es zum vorentscheidenden Spiel gegen den Mitabstiegskandidaten aus Kulmain. Nur mit einem Sieg hat man noch eine realistische Chance auf den Relegationsplatz. Nach den wichtigen drei Punkten gegen Pressath steht für Kulmain II nun ein Sechs-Punktespiel an. Dieses ist ein Derby und Abstiegsduell zugleich und hat einen anderen Charakter wie die letzten Partien. Fehlen werden aufgrund Urlaubs Tony Ruckriegel und Berthold Lautner sowie verletzungsbedingt Lukas Schmid und Marvin Felder.ASV Haidenaab So. 15.00 TSV PressathNachdem am Freitag durch den Heimsieg gegen Kohlberg der Klassenerhalt fix war, gab es am Sonntag für den ASV in Kirchendemenreuth eine unglückliche Niederlage. Gegen Pressath kann der ASV befreit aufspielen und versuchen, sich noch in der Tabelle zu verbessern. Neben Lukas Dötterl steht auch hinter dem Einsatz von Pascal Steeger, Michael Popp und Christian Reiß ein Fragezeichen. Nach der deftigen Niederlage am vergangen Sonntag hätte der TSV einiges gutzumachen, jedoch werden zum Ende der Saison die Personalprobleme immer größer. Den Qualitätsverlust kann die Betzl-Elf nur durch Engagement ausgleichen.SC Eschenbach So. 15.15 TSV K'demenreuthSeit vier Spielen ist der SCE nunmehr ungeschlagen. Für Trainer Peter Renner gilt deshalb am Sonntag gegen die zuletzt enorm starken Gäste aus Kirchendemenreuth: "Never change a winning team." Rein rechnerisch fehlt der Rußweiher-Truppe noch ein Punkt zum sicheren Klassenerhalt. Der soll am Sonntag unter Dach und Fach gebracht werden. SCE hieß kurz vor der Winterpause der Gegner, welcher im Haberland unter die Räder kam. Dieses Spiel war der Startschuss zu einer tollen Serie und katapultierte das TSV-Team vom Tabellenkeller bis auf den vierten Rang. So will man auch am "Rußweiher" eine ordentliche Leistung abrufen.SV Parkstein So. 15.00 SC SchwarzenbachParksteins Trainer Christian Schwarz war nach der Niederlage seiner Elf in Krummennaab bitter enttäuscht: "Wir haben einfach schlecht gespielt und kamen mit dem holprigen B-Platz nicht zurecht." Jetzt stehen die Basaltkicker unter Zugzwang und müssen im Derby Charakter zeigen. Den entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt hat der SC Schwarzenbach nach einer 4:0-Führung gegen Eschenbach leichtfertig vertan. Personell sind beim Gast einige Akteure angeschlagen.FC Vorbach So. 15.00 TSV KrummennaabDas Ziel, mit drei Punkten im Gepäck aus Dießfurt wieder abzureisen, hat der FCV nicht erreicht. Nun heißt es, Mund abwischen und mit voller Motivation ins letzte Heimspiel gehen. Der Coach fordert einen klaren Sieg, um den Vorsprung auf die Verfolger zu wahren. Torwart Nikolas Wiesnet, der von Johannes Rumsauer glänzend vertreten wurde, kehrt zurück. Ein dickes Lob hat TSV-Trainer Markus Tusek für seine Leute parat, die jede Woche stark ersatzgeschwächt immer wieder punkten. Dass man in Vorbach krasser Außenseiter ist, steht außer Zweifel. "Keiner erwartet von uns, dass wir dort etwas holen," stellt Markus Tusek fest. Manuel Zeitler und Michael Kaiser dürften in den Kader zurückkehren.SV Kohlberg So. 15.00 FC DießfurtAn beiden Spieltagen hat der SV Kohlberg zwar sehr gut gespielt und trotzdem zweimal verloren. Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern und individuelle Fehler waren für die Niederlagen verantwortlich. Hinzu kommt noch, dass man keinen Stürmer hat, der aus wenig Chancen auch mal ein Tor macht. Vielleicht schreien ja die Kohlberger Fans im Heimspiel ein Tor hinein. Um beim SV Kohlberg bestehen zu können, wird für Dießfurt eine ähnliche Leistung nötig sein wie zuletzt. Es wäre ein großer Fehler, die Kohlberger an ihren letzten Ergebnissen zu messen. Außer den Langzeitverletzten fehlt Daniel Wiesent (privater Termin), dafür rückt Bernd Dippl wieder ins Team. Zudem hofft man, dass Marcel Donhauser (krank) und Dominik Brüderer zur Verfügung stehen.