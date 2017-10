Nach dem 10. Spieltag ist der TSV Reuth das einzige Team in der Kreisklasse West, das noch ungeschlagen ist. Dies sollte er auch noch nach diesem Sonntag sein, steckt doch sein Gegner, die TSG Weiherhammer, derzeit in einer Krise.

TSV Pressath Sa. 15.00 ASV HaidenaabDer TSV will den Anschluss an die Spitze halten. Gegen die aufstrebenden Haidenaaber wird die Mannschaft um Spielführer Michael Pfleger wieder den gleichen Willen und eine optimale Chancenverwertung brauchen wie in den vergangen Spielen. Für den Sieg gegen Weiherhammer musste der ASV einen hohen Preis zahlen. Mit Christian Küffner (Außenbandriss) und Pascal Steeger (Muskelfaserriss) werden zwei Stammspieler vermutlich bis zur Winterpause ausfallen. Schade, da sich die Mannschaft gerade auf einem guten Weg befindet. Das Spiel in Pressath wird nun zeigen, ob die beiden Spieler gleichwertig ersetzt werden können.SV Kulmain II So. 13.15 SV RiglasreuthIn Pressath hatte die Kulmainer Reserve einen rabenschwarzen Tag. Es fehlte einfach alles, was man zum Fußballspielen benötigt. Aber nun geht der Blick nach vorne. Fabian Brunner und Spielertrainer Andreas Neumüller stoßen wieder zum Kader. Zuletzt gab es für den SVR beim Tabellenführer in Reuth nichts zu holen. In Kulmain benötigt man dringend einen Sieg, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren. Stefan Weiß kehrt wieder in den Kader zurück, dafür ist Christoph Wegmann verhindert.TSV K'demenreuth So. 14.30 SC EschenbachDie Haberländer stehen mit der Glücksgöttin Fortuna momentan nicht im Bunde. Die personelle Situation entspannt sich aber langsam. Gegen Eschenbach muss endlich mal wieder ein Dreier eingefahren werden, ansonsten wird man sich mit dem Abstiegskampf anfreunden müssen. Dass sich der SCE auf das Spiel auf dem kleinen Platz in Kirchendemenreuth freut, wäre zu viel gesagt. "Jede spielerisch gute Mannschaft tut sich dort schwer", stellt Trainer Peter Renner fest. Wenn Torhüter Thomas Held so gut hält wie gegen Schwarzenbach, ist ein Unentschieden auf jeden Fall möglich. Simon Hollmer wird eventuell zum Team stoßen, ansonsten vertraut man dem Kader des Vorsonntags.SC Schwarzenbach So. 15.00 SV ParksteinUwe Salfers Analyse ist nüchtern: "Eine gute Halbzeit zu spielen, reicht halt nicht, um in Eschenbach bestehen zu können." Im Derby gegen Parkstein fordert er ohne Wenn und Aber drei Punkte. Lukas Siegler Lukas und Uwe Salfer selbst befinden sich im Urlaub. Zum Kader stößt der zuletzt gesperrte Marcel Mähler. In der ersten Halbzeit taten sich die Basaltkicker gegen Krummennaab schwer, aber mit dem 1:0 war der Bann gebrochen. Jetzt folgen drei Derbys für die Elf von Coach Christian Schwarz. Hier heißt es, eine Schippe draufzulegen und Charakter zu zeigen.TSV Krummennaab So. 15.00 FC VorbachDer TSV musste in Parkstein wieder einige kurzfristige Ausfälle verkraften, dennoch war Trainer Markus Tusek trotz des 0:5 mit der ersten Halbzeit recht zufrieden. Gegen den FC Vorbach darf man nicht den Fehler machen und sich nur auf dessen Spielertrainer Florian Ruder konzentrieren. Positiv ist, dass die Moral in der Mannschaft stimmt. Von einem Spiel "David gegen Goliath" spricht FC-Spielertrainer Florian Ruder angesichts der derzeitigen Tabellensituation. Er weiß aber auch, dass man sich gegen Krummennaab stets sehr schwer tat. Der Sieg gegen Dießfurt ist aber nur dann etwas wert, wenn der FC in Krummennaab nachlegt.FC Dießfurt So. 15.00 SV KohlbergNach zwei Niederlagen ist es oberstes Ziel des FC Dießfurt, sich aus der Negativspirale herauszukämpfen. Dazu müssen alle Akteure wieder viel engagierter auftreten. Bei einer weiteren Punkteinbuße wäre Mittelmaß die logische Konsequenz. Es fehlen weiterhin Tobias Hösl sowie Dominik Brüderer. Das 6:0 sagt genau aus, wie überlegen zuletzt der SV Kohlberg gegen Weiherhammer agierte. Das Ergebnis hätte auch noch höher ausfallen können. Es wäre fatal, sollte man in Dießfurt nicht die gleichen Stärken aufbringen wollen. Zumal der SVK jetzt wieder näher an das Spitzentrio herangekommen ist.TSG Weiherhammer So. 15.00 TSV ReuthNach sechs sieglosen Spielen in Folge mit nur einem Punkt muss die TSG ausgerechnet gegen den Spitzenreiter ran. Dennoch ist man gewillt, etwas Zählbares zu erreichen. So lautet die Devise, die letzten Spiele abhaken und nach vorne schauen. Mit der ersten Halbzeit gegen Riglasreuth war TSV-Spielleiter Hansi Stangl hochzufrieden, in der zweiten Halbzeit wurde der Sieg nur noch verwaltet. Ein großes Plus ist seiner Meinung nach der große und ausgeglichene Kader. So stößt am Sonntag auch wieder Fabian Quast dazu. Stangl warnt aber davor, den Gastgeber auf die leichte Schulter zunehmen, verfügt er doch über individuelle Klasse.