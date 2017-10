Bewegung an der Tabellenspitze der Kreisklasse West: Der bislang zweitplatzierte FC Vorbach kassiert auf heimischem Platz eine überraschende Pleite und muss den FC Dießfurt vorbeiziehen lassen.

Dass der bislang so enttäuschende TSV Kirchendemenreuth alle drei Zähler aus Vorbach entführen wird, damit war nicht unbedingt zu rechnen. Profiteur dieser überraschenden Einbuße sind der FC Dießfurt, der mit dem SV Riglasreuth keine Probleme hatte, Spitzenreiter TSV Reuth, der nach einem klaren Sieg in Krummennaab seinen Vorsprung ausbaute, sowie der SV Kohlberg, der mit einem Erfolg in Schwarzenbach den Anschluss an die Spitze wieder herstellte.ASV Haidenaab 5:1 (1:1) SC EschenbachTore: 1:0 (27.) Lukas Dötterl, 1:1 (32.) Alexander Wiesent, 2:1 (62.) Patrick Hörath, 3:1 (69.) Alexander Küffner, 4:1 (75.) Maximilian Reiß, 5:1 (86.) Lukas Dötterl - SR: Oliver Barnet - Zuschauer: 60(cvh) Von Beginn an agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe. Auf beiden Seiten blieben einige Torchancen ungenutzt. In der 27. Minute war es Lukas Dötterl, der das 1:0 erzielte. Allerdings glichen die Gäste umgehend aus. Nach der Halbzeit war der ASV klar tonangebend. Patrick Hörath köpfte nach einem Freistoß freistehend ein. Als Alexander Küffner erhöhte, war die Gegenwehr der Eschenbacher gebrochen und Haidenaab gelangen weitere Treffer.TSV Pressath 4:1 (2:0) SV ParksteinTore: 1:0 (38.) Alexander Sparrer, 2:0 (45.) Roman Wöhrl, 3:0 (48.) Michael Pfleger, 4:0 (62.) Dominik Rau 4:1 (79.) Philipp Mayer - SR: Enes Özbay (Weiden) - Zuschauer: 80(ffz) In der ersten halben Stunde sah man keinen Unterschied. Pfleger (TSV) hatte Pech, als sein Schuss den Außenpfosten streifte (15.). Mit einem schönen Volleyschuss erzielte Sparrer die Führung. Einen Freistoß schlenzte Pfleger vor das Tor, Parkstein brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Wöhrl erhöhte auf 2:0. In der zweiten Hälfte dominierte Pressath. Der schnelle Lober, der sich immer wieder rechts durchsetzte, eroberte im Strafraum den Ball, schob überlegt zu Pfleger und dieser ließ TW Hösl mit einem Schuss ins rechte Eck keine Chance. Rau setzte sich an der Strafraumgrenze gegen seinen Gegenspieler durch, sein Flachschuss bedeutete das 4:0. Den verdienten Anschlusstreffer per direkt verwandeltem Freistoß schaffte Mayer.FC Vorbach 1:2 (0:1) KirchendemenreuthTore: 0:1 (14.) Hendrik Troff, 0:2 (72.) Hendrik Troff, 1:2 (88.) Florian Ruder - SR: Karlheinz Klein jun. (SpVgg SV Weiden) - Zuschauer: 120(stk) Die Gäste kamen besser ins Spiel, doch die erste Chance hatte die Heimelf nach vier Minuten - Haroun Kahouli aber scheiterte. Danach hatten die Gäste mehrere Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Nach einer missglückten Abwehraktion zog Hendrik Troff aus knapp 20 Metern ab und ließ dem Heim-Torwart keine Chance. Mit der Führung im Rücken hatten die Gäste weitere Gelegenheiten, um diese auszubauen. Nach der Pause steigerte sich die Heimelf und war feldüberlegen. Doch mehr als eine Chance durch einen Freistoß sprang nicht raus. Kurz darauf gelang erneut Hendrik Troff die Vorentscheidung für die Gäste. Vorbach gab nie auf, aber mehr als der Anschlusstreffer kurz vor Schluss wollte nicht mehr gelingen.SC Schwarzenbach 1:4 (0:1) SV KohlbergTore: 0:1 (10.) Michael Forster, 0:2 (58.) Fabian Wudy, 0:3 (59./Foulelfmeter) Michael Baumann, 1:3 (64.) Murat Ali Kioutsouk, 1:4 (72.) Fabian Wudy - SR: Karlheinz Klein sen. (SpVgg SV Weiden) - Zuschauer: 85Keine Blöße gab sich der Favorit aus Kohlberg beim Gastspiel in Schwarzenbach. Gestaltete sich die Begegnung im ersten Abschnitt noch durchaus ausgeglichen, so sorgte ein Doppelschlag kurz nach der Pause für die Vorentscheidung. Nach dem Anschlusstreffer keimte beim SC noch einmal Hoffnung auf, doch der zweite Treffer von Wudy machte den Gästesieg perfekt.TSV Krummennaab 0:3 (0:1) TSV ReuthTore: 0:1 (29.) Jonas Zeitler, 0:2 (66./Elfmeter) Philipp Horn, 0:3 (67.) Fabian Quast - SR: Roland Wendl (SV Störnstein) - Zuschauer: 130(af) Das Derby begann mit 25-minütiger Verspätung, da das Vorspiel der Reserven wegen der schweren Verletzung eines Reuther Spielers (Schien- und Wadenbeinbruch) längere Zeit unterbrochen war.Wer geglaubt hatte, dass das Duell zwischen dem Tabellenletzten und dem Spitzenreiter von Beginn an eine klare Sache werden würde, sah sich getäuscht. Der TSV Reuth hatte zwar optische Vorteile und mehr Ballbesitz, aber Krummennaab hielt in den Zweikämpfen dagegen und lauerte auf Konter. Die schnellen Außenspieler der Gäste konnten sich zunächst nicht wie gewohnt in Szene setzen. Das Ganze änderte sich, als Jonas Zeitler zum 1:0 für Reuth einlochte (29.). Die Heimelf musste nun die Deckung lockern und dies spielte dem Spitzenreiter vor allem nach der Pause in die Karten. Reuth dominierte nun, während die Gastgeber nach einer Stunde auch kräftemäßig abbauten. Mit einem Doppelschlag durch ein Elfmetertor von Philipp Horn sowie einen Treffer von Fabian Quast sorgte die Mannschaft von Spielertrainer Michael Bachmeier für klare Verhältnisse.FC Dießfurt 3:0 (1:0) SV RiglasreuthTore: 1:0 (11.) Florian Prantzke, 2:0 (71.) Martin Sobr, 3:0 (85.) Bernd Kallmeier - SR: Robin Popp (Auerbach) - Zuschauer: 50(fs) Eine unterhaltsame Partie sahen die wenigen Zuschauer in den ersten 45 Minuten. Dabei waren die Gäste mit dem Halbzeitstand sehr gut bedient, weil die FC-Stürmer mit ihren Chancen äußerst fahrlässig umgingen. Bereits früh verwertete Prantzke einen Abpraller von Gästekeeper Kellner zum Führungstreffer. Kurz danach vergaben Schmid und Prantzke beste Chance. Ein Freistoß von T. Hösl landete nur am Lattendreieck. Alleine Prantzke hätte für eine Erhöhung sorgen können. Nach der Pause hätte Schiedsrichter Popp nach einem Foul an Schmid auf Strafstoß entscheiden müssen. Die einzige Tormöglichkeit der Gäste hatte Hecht, sein Kopfball ging knapp neben das Tor. Zwanzig Minuten vor dem Ende traf Sobr zum erlösenden 2:0 und Kallmeier sorgte für den hochverdienten Endstand.TSG Weiherhammer 3:3 (2:1) SV Kulmain IITore: 1:0 (5.) Christoph Herrmann, 1:1 (6.) Fabian Brunner, 2:1 (19.) Christoph Herrmann, 2:2 (53.) Lukas Lehner, 2:3 (86.) Lukas Schmid, 3:3 (90./+2) Tobias Scheibl - SR: Johann Grünauer (FSV Waldthurn) - Zuschauer: 130 - Gelb/Rot: (76.) Fabian Brunner (SV) Tätlichkeit(rgh) Im Kirchweihspiel reichte es für die TSG gegen die Bezirksliga-Reserve nur zu einem glücklichen Punkt. War die erste Halbzeit noch ausgeglichen, gab die Herrmann-Elf im zweiten Durchgang mit zunehmender Spieldauer das Heft aus der Hand. Dabei begann die Partie nach Maß. Gleich in der Anfangsphase erzielte Christoph Herrmann die Führung. Nur eine Minute später nutzte Fabian Brunner eine Unstimmigkeit der TSG-Abwehr und glich postwendend aus. Als sich SV-Spielertrainer Andreas Neumüller und sein Schlussmann Dominik Philbert nicht einig waren, brachte Christoph Herrmann die TSG erneut in Führung. Nach Wiederanpfiff diktierte der SV das Spielgeschehen und erspielte sich eine Reihe guter Chancen. Gleich nach dem Ausgleich durch Lukas Lehner hätte Fabian Hautmann (54.) wiederum für die Führung sorgen können. Sein Schuss blieb die einzige Chance in der zweiten Halbzeit. Als Kulmains Lukas Schmid kurz vor Schluss seine Farben in Führung brachte, schien das Spiel gelaufen. Mit der letzten Aktion in der Nachspielzeit gab es noch einmal Freistoß für Weiherhammer. Tobias Scheibl nahm den Ball zehn Meter vor dem Tor an und erzielte aus der Drehung den Ausgleich.