Sowohl Spitzenreiter FC Vorbach als auch die als Aufstiegsaspiranten gehandelten TSG Weiherhammer und FC Dießfurt nahmen ihre Auswärtshürden, wenn auch nur jeweils mit einem Tor Differenz. Während die Ruder-Elf erneut in die Fremde muss, und zwar zum SV Kulmain II, haben die beiden Verfolger Heimrecht. Die TSG Weiherhammer empfängt den TSV Pressath und der FC Dießfurt den bislang noch nicht in die Gänge gekommenen TSV Kirchendemenreuth. Rätsel gibt der ASV Haidenaab auf. Der Vorjahresvize steht mit null Punkten am Tabellenende. Auch der Trainerwechsel scheint bislang noch nicht gefruchtet zu haben. Mal sehen, wie sich der ASV in Riglasreuth schlägt.

SV Riglasreuth So. 15.00 ASV HaidenaabAuch im zweiten Auswärtsspiel konnte der SVR nicht punkten, obwohl man mit dem Gegner auf Augenhöhe war. Gegen Haidenaab sollen die Punkte in Riglasreuth bleiben. Josef Kellner und Andreas Dürrschmidt kehren zurück, dafür fehlt Dominik Weber. Nach der deutlichen 3:7-Niederlage gegen Reuth steckt der ASV im Tabellenkeller fest. In den nächsten Spielen wird es darauf ankommen, mannschaftlich geschlossener aufzutreten. Urlaubs- und verletzungsbedingt ist die Personalsituation weiterhin angespannt.TSV Reuth So. 15.00 SC EschenbachNach dem holprigen Start lieferte der TSV in Haidenaab eine starke Partie ab, obwohl mehrere Stammkräfte fehlten. Nun soll gegen Eschenbach nachgelegt werden. Die vier "Chiemsee-Festival"-Besucher sind zurück, auch Bernd Schmidtke ist wieder fit. Torjäger Jonas Zeitler befindet sich im Aufbautraining. Der SCE hat bewiesen, dass er zu Hause ein Macht ist. Trainer Peter Renner freut sich, dass seine Elf die Vorgaben gut umsetzt. Nun folgt der nächste Brocken. Dazu kehren einige Urlauber zurück und auch Adem Tokuc stößt nach längerer Verletzung wieder zum Kader.TSV Krummennaab So. 15.00 SC SchwarzenbachEinen verdienten und wichtigen Sieg landete der TSV zuletzt. Auch wenn Trainer Markus Tusek noch nicht ganz zufrieden war, so stimmt ihn die Leistung optimistisch für die nächste Aufgabe. Beim zweiten Heimspiel in Folge fordert er ohne Wenn und Aber einen Heimsieg. Es stoßen Niklas Grönwoldt, Manuel Zeitler und Sebastian Bauer wieder zum Kader. Im Derby gegen Dießfurt wäre aus Sicht des SC eine Punkteteilung gerecht gewesen. In den nächsten Wochen stehen direkte Duelle an, da wird sich zeigen, wo der Weg hinführt. Spielertrainer Uwe Salfer ist im Urlaub, er wird von Thomas Baier vertreten. Verletzungsbedingt fehlt Stammkeeper Daniel Spachtholz.FC Dießfurt So. 15.00 TSV KirchendemenreuthMit 10 Punkten nach vier Spielen ist dem FC Dießfurt der Start in die Kreisklasse gelungen. Um sich in der Spitzengruppe behaupten zu können, muss sich die Truppe von Trainer Reinhard Marschke aber steigern. Mit dem TSV gastiert ein Team, das fast in die Kreisliga aufgestiegen wäre. Verzichten muss der Gastgeber auf die Urlauber Philipp Lorenz und Stefan Kallmeier. Simon Schmid, Timo Schraml, Daniel Wiesent, Ronny Baeske und Tobias Hösl sind die Alternativen. Der Einsatz von Alexander Mosin ist noch offen. So wie der TSV seine letzte Rückrunde absolvierte, genauso holprig verlief der Saisonstart. Hinten fallen die Tore zu einfach und vorne müht sich der TSV glücklos ab. Die Verantwortlichen und seine Anhänger sind gespannt, wann der Knoten endlich platzt.TSG Weiherhammer So. 15.00 TSV PressathNach dem Arbeitssieg in Kirchendemenreuth will die TSG nachlegen und sich mit einem Heimsieg oben festsetzen. Diesmal kommt der Herrmann-Elf die Favoritenrolle zu und sie ist gewillt, diese anzunehmen. Der Gegner wird auf keinen Fall unterschätzt. Nach dem wichtigen Sieg reist die Betzl-Elf zum Aufstiegskandidaten. Dass es schwierig wird, ist der dem TSV bewusst. Gerade deswegen kann die Truppe befreit aufspielen, wodurch sie in der letzten Saison schon für die ein oder andere Überraschung gesorgt hat.SV Kulmain II So. 17.00 FC VorbachWenn der Tabellenführer seine Visitenkarte in Kulmain abgibt, muss die junge Mannschaft des SV wieder an die Leistung der drei gewonnenen Spiele anknüpfen. Die Niederlage in Krummennaab war verdient, es fehlte bei den meisten Spielern der nötige Einsatz und Wille. Verletzt fehlen Daniel Deubzer, Andre König und Michael Sollfrank, zudem befindet sich Simon Nerlich im Urlaub. "Zur Zeit läuft es gut bei uns," freut sich Vorbachs Spielertrainer Florian Ruder. Aber er weiß auch, dass es in Kulmain immer enge Spiel waren. Haroun Kahouli befindet sich auf Heimaturlaub, dafür kehrt Eric Fastenmeier zurück.