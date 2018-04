Kann der FC Dießfurt noch einmal ins Aufstiegsrennen eingreifen? Ein Sieg im Verfolgerduell gegen den FC Vorbach ist dazu unbedingt notwendig. Die Gäste haben fünf Punkte Vorsprung auf die Marschke-Schützlinge. Lachender Dritter könnte Spitzenreiter TSV Reuth sein, dessen Hürde in Riglasreuth nicht so hoch erscheint. In Kirchendemenreuth treffen mit dem gastgebenden TSV und dem ASV Haidenaab die beiden Überraschungsteams der Vorsaison aufeinander.

TSV K'demenreuth So. 14.30 ASV HaidenaabJede Serie reißt einmal, diese bittere Erfahrung mussten die Haberland-Kicker in Pressath machen. Dreimal konnte Spielertrainer Julian Michl ausgleichen, doch vier Abwehrfehler brachten dem TSV die erste Niederlage in 2018 ein. Diese will man gegen den ASV mit einem Heimsieg schnell wieder vergessen machen. Bis auf Markus Schiener (Urlaub) dürften alle Mann an Bord sein. Der ASV will die TSV-Aktivposten Troff und Michl daran hindern, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken.SV Riglasreuth So. 15.00 TSV ReuthAuch wenn sich die Elf von Trainer Rainer Wegmann in den letzten Wochen ganz ordentlich präsentierte, bedarf es doch einer Leistungssteigerung, wenn man dem Tabellenführer ein Bein stellen möchte. Vor allem in der Chancenauswertung ist Verbesserungspotenzial vorhanden. Neben einigen Verletzten fehlt diesmal auch noch Julian Bauer. Zufrieden zeigte sich TSV-Spielleiter Hansi Stangl nach dem klaren Sieg gegen Kulmain. In Riglasreuth erwartet er einen Gegner, der jeden Punkt braucht und bis zum Umfallen kämpfen wird. Darauf wird Spielertrainer Michael Bachmeier seine Jungs sicherlich einschwören. Nachdem Fabian Quast aus dem Urlaub zurück ist, steht der komplette Kader zur Verfügung.TSG Weiherhammer So. 15.00 SV KohlbergZwei Siege und vier Niederlagen sind die magere Bilanz der TSG im Jahr 2018. Nun erscheint am Sonntag der SV Kohlberg zum Lokalderby. Der Gastgeber hat schlechte Erinnerungen an das Hinspiel, bot man doch beim 0:6 eine desolate Leistung. Die Zeichen stehen auf Wiedergutmachung. Die Kohlberger können nach Lust und Laune frei und unbekümmert aufspielen und sämtliche Bremsen in Kopf und Bein lösen. Was könnte es da Schöneres geben, wenn am Ende noch ein Sieg im Derby dabei herauskommt.FC Dießfurt So. 15.00 FC VorbachMit einer Energieleistung konnte der FC Dießfurt in Parkstein seine Durststrecke beenden. Tobias Hösl, Alexander Mosin und Timo Schraml fallen bis zum Saisonende aus. Daneben ist auch Dominik Brüderer nicht einsatzfähig und der Einsatz von Florian Prantzke, Daniel Wiesent, Simon Schmid, Bernd Dippl und Marcel Donhauser ist äußerst fraglich. Um für eine Überraschung zu sorgen, müsste der Rest des Teams über sich hinauswachsen. Der FC Vorbach möchte laut Florian Ruder nur zu gerne auf seiner Erfolgswelle weiterschwimmen. Auf Marius Meier und Lukas Groher muss der Gast verzichten, für den verhinderten Torhüter Nikolas Wiesnet springt Routinier Johannes Rumsauer in die Bresche.TSV Krummennaab So. 15.00 SV ParksteinAm Krückstock ging der TSV Krummennaab beim Sonntagsspiel in Eschenbach, nachdem man am Freitag dem FC Dießfurt noch ein Remis abtrotzte. Nur mit mehreren Aushilfen aus der Reserve konnte man eine Mannschaft stellen. Auch diesmal sieht es personell nicht besser aus. Aufgrund der harten Spielweise von Haidenaab am Freitag musste Parksteins Coach Christian Schwarz am Sonntag auf fünf Stammspieler verzichten. Der restliche Kader gab alles. Der SVP hofft, dass sich einige der Angeschlagenen bis zum Sonntag zurückmelden.SC Schwarzenbach So. 15.00 SC EschenbachSchwarzenbachs Spielertrainer Uwe Salfer ist ein Mann der klaren Worte:"In Haidenaab hatten wir einen rabenschwarzen Tag, die Niederlage war auch in dieser Höhe verdient." Gegen Eschenbach kann der Gastgeber mit einem Sieg den Klassenerhalt perfekt machen. Bei diesem Vorhaben ist personell Besserung in Sicht. Ein hartes Stück Arbeit waren die beiden SCE-Siege gegen Kulmain und Krummennaab nach Aussage seines Trainers Peter Renner. Nun kann man mit einem gut bestückten Kader befreit aufspielen.SV Kulmain II So. 17.00 TSV PressathJedes der letzten vier Spiele ist für den SVK ein Endspiel. Beim Gastgeber stößt Christoph Schweiger wieder zum Kader, hinter Spielertrainer Andy Neumüller steht noch ein Fragezeichen. Froh war man im Lager des TSV über den Kampfsieg am vergangen Sonntag. Coach Betzl will aber dennoch weiter punkten, um auf seiner Abschiedstour noch das Maximum rauszuholen.