Mantel . Erster gegen Letzter - so lautet am Sonntag die Paarung zwischen dem FC Dießfurt und dem ASV Haidenaab. Dass der Vorjahresvizemeister so weit unten steht, hätte wohl niemand erwartet. Aber vielleicht gelingt ja gerade beim Spitzenreiter der Befreiungsschlag. Die Topbegegnung des 9. Spieltages steigt aber in Reuth. Hier stehen sich der heimische TSV und der FC Vorbach gegenüber. Dabei treffen der beste Angriff und die zweitbeste Abwehr der Liga aufeinander. Die Begegnung SV Kulmain II gegen den SV Kohlberg wurde bereits am 4. August ausgetragen und endete mit einem 2:1 Erfolg für die Gastgeber.

SV Riglasreuth So. 15.00 SV ParksteinNach sieben Spielen ohne Sieg steht der SVR im Heimspiel gegen Parkstein gehörig unter Druck und hofft auf die Unterstützung der Fans, um einen Sieg einzufahren. Es fehlen Andreas Dürrschmidt sowie Christoph und Marco Wegmann. Stefan Weiß ist wieder dabei, der Einsatz von Maximilian Wolf ist fraglich. Gegen Weiherhammer hatte SVP-Trainer Christian Schwarz gerade noch genügend Spieler zur Verfügung, aber diese haben mit Leidenschaft gekämpft und auch das nötige Glück stand ihnen zur Seite. Jetzt gilt es, auch auswärts mal was zu holen. Kapitän Robert Schmidt und Florian Hösl fehlen, dafür kehren Philipp Mayer, Michael Sollfrank und Michael Striegl zurück.TSV Reuth So. 15.00 FC VorbachEin sehr ordentliches Spiel lieferte der TSV im Spitzenspiel gegen Kohlberg ab, einzig die Chancenverwertung ist trotz der vier Tore ausbaufähig. Nun kommt der nächste Brocken auf die Bachmeier-Elf zu. Die Mannschaft um Spielertrainer Florian Ruder spielt bisher eine gute Saison und hat aus Sicht der TSV-Verantwortlichen ihre Qualitäten vor allem in der Offensive. Beim Gastgeber gibt es keinen Grund, den Kader zu verändern. Ziel ist es, die Punkte daheim zu behalten. Auf Vorbach kommen jetzt zwei Spitzenspiele in Folge zu. Und ausgerechnet jetzt plagen Florian Ruder Aufstellungssorgen. Christoph Fischer, Nico Lautner und Patrick Götz weilen im Urlaub, Daniel Radke und Marco Lautner sind verletzt. Auch wenn Nico Biersack ins Team zurückkehrt, so hat man beim FC große Mühe, eine einigermaßen schlagkräftige Elf auf die Beine zu stellen.SC Schwarzenbach So. 15.00 TSV Kirchendemenreuth"Wir haben in Pressath einen Punkt entführt, das war unser Ziel", freut sich SC-Spielertrainer Uwe Salfer zurecht. "Gegen Kirchendemenreuth sollten wir nicht nur mit Laufbereitschaft und Kampf, sondern auch mit spielerischen Mitteln zu Werke gehen", fordert er. Personell ändert sich einiges. Serdar Gümes und Martin Baumann kehren zurück, Michael Holzapfel befindet sich im Urlaub und Marcel Mähler fehlt wegen seiner Rotsperre. Durch die ständige Abwesenheit vieler wichtiger Akteure kommt der TSV einfach nicht auf Touren. Zu den schon Fehlenden, gesellen sich mit Reich und Hofmann zwei weitere Stammspieler. Johannes Schönberger und Benjamin Bauer kehren zurück.TSV Krummennaab So. 15.00 TSV PressathDie kämpferische Einstellung und auch die Moral in der Truppe stimmen beim TSV Krummennaab. Trainer Markus Tusek war mit dem Punkt in Haidenaab zufrieden, auch wenn noch spielerische Defizite festzustellen sind. Die personelle Situation bleibt aber angespannt. Gegen Pressath müssen sechs Stammspieler ersetzt werden, darunter die gesamte Innenverteidigung. Dennoch hofft man als krasser Außenseiter vielleicht doch eine Überraschung zu schaffen. Die harte Gangart und die mangelhafte Chancenverwertung haben Pressath im Derby die Punkte gekostet, obwohl der TSV drückend überlegen war. In der Tabelle woll es weiter nach oben gehen. Dazu ist ein Sieg in Krummennaab unbedingt notwendig. Karl Teichmann und Janik Schwemmer sind beruflich verhindert, Fabian Waldmann fällt länger aus.FC Dießfurt So. 15.00 ASV Haidenaab"Wir müssen den richtigen Ansatz finden, um die Aufgabe Haidenaab erfolgreich zu bewältigen", warnt FC-Trainer Reinhard Marschke vor dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten. Spielerisch überzeugte seine Elf in Eschenbach, allerdings war der Coach mit der Chancenverwertung nicht zufrieden. Stammkeeper Sebastian Käß fehlt, er wird von Steven Haschberger vertreten. Auch gegen Krummennaab glückte dem ASV kein Heimsieg. So bleibt die Rote Laterne weiter in Haidenaab. Es krankt vor allem in der Offensive. Die mit 70 Treffern zweiterfolgreichste Elf der Vorsaison bringt es bisher gerade auf neun Treffer. Und nun geht es zum Tabellenführer. Die Mannschaft von Trainer Harald Biersack ist dort absoluter Außenseiter und hat nichts zu verlieren.SC Eschenbach So. 15.00 TSG WeiherhammerDer SC hat gegen den Spitzenreiter gut mitgehalten. Erst in den Schlussminuten gab er den eigentlich verdienten Punkt aus den Händen. Die Aufgabe, die nun auf die Renner-Schützlinge wartet, ist nicht einfacher, auch wenn die TSG die letzten drei Spiele nicht für sich entscheiden konnte. Beim Gastgeber hofft man darauf, dass Alexander Wiesent, der gegen Dießfurt grippekrank passen musste, wieder mitwirken kann. Mit einem Heimdreier könnte Eschenbach den Gast in der Tabelle sogar überflügeln. In früheren Jahren war diese Begegnung ein Topspiel im Fußballkreis Weiden. Derzeit stehen beide Teams im Mittelfeld der Kreisklasse, wo sie aber nicht bleiben wollen. Die TSG um Spielertrainer Klaus Herrmann ist nach starkem Saisonstart ins Mittelmaß abgerutscht. Dies kann aber nicht ihr Ziel sein. Bisher war die TSG in der Fremde erfolgreicher als auf heimischem Terrain. Daran soll in Eschenbach angeknüpft werden, auch wenn die TSG um die Heimstärke des Gegners weiß.